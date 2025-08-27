बंदा निकला हसलर, 20 दिन में छोड़ी माइक्रोसॉफ्ट की 'चिल' जॉब, कंपनी के वर्क कल्चर पर कही ये बात, सोशल मीडिया पर छिड़ गयी बहस

कॉर्पोरेट में जहां लोग काम के ओवर बर्डन से परेशान रहते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करने में अपने मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर लेते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनकी फेवरेट हॉबी ही ऑफिस वर्क से घिरे रहना है. एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है. सिंगापुर के एक लड़के ने माइक्रोसॉफ्ट की जॉब सिर्फ इसलिए 20 दिन में छोड़ दी क्योंकि वहां काम बहुत चिल था.

इस पूरे मामले को X पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मनीषा गोयल शेयर किया है. उन्होंने लिखा- “सिंगापुर से एक लड़का मेरी टीम में आया, और 20 दिन में इस्तीफा दे दिया. मैंने इसका कारण पूछा तो जवाब मिला ‘काम बहुत चिल है'. अगर मैं यहीं रहा, तो ग्रोथ रुक जाएगी. 45 की उम्र में ये काम ठीक है, पर अभी मुझे ग्राइंड चाहिए.’और यहां मैं हूं जो पिछले दो साल से चिल कर रही हूं.

A guy from Singapore joined my team. Ex-Microsoft. Resigned in 20 days.

When I asked why, he said: ‘The work is too chill. If I stay, I’ll stop growing. At 45, I’d enjoy this. But right now, I need the grind.’

Me: sitting here, chilling for the last 2 years. Add Zee News as a Preferred Source — Manisha(@agr_manisha10) August 26, 2025

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर वर्क कल्चर, करियर ग्रोथ और वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर जबरदस्त बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने एक्स माइक्रोसॉफ्ट एंप्लॉयी के फैसले की तारीफ की, तो कुछ ने उसे "वर्कहोलिक सोच" का नमूना बताया.

इसे भी पढ़ें- बर्गर भी अब 'व्रत' वाले! अमृतसर से जम्मू तक McDonald's का नया रूप, बिना प्याज-लहसुन वाले रेस्टोरेंट्स शुरू

एक यूजर ने लिखा

उसने बिल्कुल सही किया. अगर सच में ग्रो करना है, तो मेहनत करनी होगी. बिना चुनौती वाले काम में बैठे रहना मजेदार तो लगता है, लेकिन करियर को नुकसान पहुंचाता है.

वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा

भाई, तुम चिल नहीं कर रहे. तुम काम कर रहे हो, बस अब तुम काम को अच्छे से समझ गए हो और कुशलता से कर रहे हो. खुद को कम मत समझो.

एक और टिप्पणी में कहा गया

ऐसे लोगों से दूर रहो. इन्हें लगता है कि कड़ी मेहनत उन्हें अमूल्य बना देती है, जबकि सच्चाई ये है कि वो भी बाकी सब की तरह ही रिप्लेस हो सकते हैं. जिंदगी में बैलेंस सीखो. जब काम आसान हो, तो रिलैक्स करो. जब जरूरत हो, तो दोगुना मेहनत करों.

कल्चर और सोच में फर्क?

कई यूजर्स ने इस सोच को कल्चर से भी जोड़ा. सिंगापुर में मेहनत, अनुशासन और करियर ग्रोथ को लेकर काफी गंभीरता बरती जाती है. वहां "आरामदायक" काम को अक्सर करियर में रुकावट माना जाता है.

इसे भी पढ़ें- फिर जागी ट्रंप की पुरानी तमन्ना? इस देश को हथियाने के लिए खेल रहा 'डर्टी गेम', रूस से भी कनेक्शन