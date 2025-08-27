बंदा निकला हसलर, 20 दिन में छोड़ी माइक्रोसॉफ्ट की 'चिल' जॉब, कंपनी के वर्क कल्चर पर कही ये बात, सोशल मीडिया पर छिड़ गयी बहस
बंदा निकला हसलर, 20 दिन में छोड़ी माइक्रोसॉफ्ट की 'चिल' जॉब, कंपनी के वर्क कल्चर पर कही ये बात, सोशल मीडिया पर छिड़ गयी बहस

काम करने में मजा ना आए तो नौकरी से निकलना ही बेहतर विकल्प है. यह सलाह न जाने कितने लोगों से आपने सुना होगा, लेकिन सच में ऐसा करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं. यहां एक ऐसे ही रेयर एंप्लॉयी के बारे में आप जान सकते हैं, जिसके रिजाइन देते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गयी.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 10:39 PM IST
कॉर्पोरेट में जहां लोग काम के ओवर बर्डन से परेशान रहते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करने में अपने मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर लेते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनकी फेवरेट हॉबी ही ऑफिस वर्क से घिरे रहना है. एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है. सिंगापुर के एक लड़के ने माइक्रोसॉफ्ट की जॉब सिर्फ इसलिए 20 दिन में छोड़ दी क्योंकि वहां काम बहुत चिल था.   

इस पूरे मामले को X पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मनीषा गोयल शेयर किया है. उन्होंने लिखा- “सिंगापुर से एक लड़का मेरी टीम में आया, और 20 दिन में इस्तीफा दे दिया. मैंने इसका कारण पूछा तो जवाब मिला ‘काम बहुत चिल है'. अगर मैं यहीं रहा, तो ग्रोथ रुक जाएगी. 45 की उम्र में ये काम ठीक है, पर अभी मुझे ग्राइंड चाहिए.’और यहां मैं हूं जो पिछले दो साल से चिल कर रही हूं.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस 

इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर वर्क कल्चर, करियर ग्रोथ और वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर जबरदस्त बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने एक्स माइक्रोसॉफ्ट एंप्लॉयी के फैसले की तारीफ की, तो कुछ ने उसे "वर्कहोलिक सोच" का नमूना बताया.

एक यूजर ने लिखा

उसने बिल्कुल सही किया. अगर सच में ग्रो करना है, तो मेहनत करनी होगी. बिना चुनौती वाले काम में बैठे रहना मजेदार तो लगता है, लेकिन करियर को नुकसान पहुंचाता है.

वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा

भाई, तुम चिल नहीं कर रहे. तुम काम कर रहे हो, बस अब तुम काम को अच्छे से समझ गए हो और कुशलता से कर रहे हो. खुद को कम मत समझो.

एक और टिप्पणी में कहा गया

ऐसे लोगों से दूर रहो. इन्हें लगता है कि कड़ी मेहनत उन्हें अमूल्य बना देती है, जबकि सच्चाई ये है कि वो भी बाकी सब की तरह ही रिप्लेस हो सकते हैं. जिंदगी में बैलेंस सीखो. जब काम आसान हो, तो रिलैक्स करो. जब जरूरत हो, तो दोगुना मेहनत करों.

कल्चर और सोच में फर्क?

कई यूजर्स ने इस सोच को कल्चर से भी जोड़ा. सिंगापुर में मेहनत, अनुशासन और करियर ग्रोथ को लेकर काफी गंभीरता बरती जाती है. वहां "आरामदायक" काम को अक्सर करियर में रुकावट माना जाता है. 

