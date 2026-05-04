'अपनी अकड़ अपनी जेब में रखें'... हैदराबाद के कैब ड्राइवर ने क्यों लगाया ऐसा नोट? हो गया वायरल

Hyderabad Cab Driver Viral Rules Note: आप में से बहुत से लोग कहीं भी आने-जाने के लिए कैब बुक करते होंगे. कई बार कैब में आपका अनुभव अच्छा या खराब हो सकता है. इसके कई वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. लेकिन हैदराबाद का एक कैब ड्राइवर अपने अनोखे 'नोट' के लिए वायरल हो रहा है. कैब ड्राइवर ने अपनी गाड़ी के पीछे एक ऐसा नोट चिपकाया है, जिसमें लिखा है कि 'अपना एटीट्यूड अपनी जेब में रखें'. इस नोट में ड्राइवर ने यात्रियों के लिए डूज एंड डोंट्स (Do's and Don'ts) की पूरी सूची तैयार की है. इसी में सबसे ऊपर 'आप मालिक नहीं हैं' वाली लाइन लिखी हुई है.

कैब में लगा नोट बना चर्चा का विषय

यह मामला हैदराबाद का है, जहां एक कैब ड्राइवर ने अपनी गाड़ी के अंदर एक प्रिंटेड नोट चिपका रखा था. इस नोट में कैब के अंदर बैठने वाले यात्रियों के लिए कई नियम लिखे गए हैं. जैसे ही किसी यात्री ने इसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की, यह देखते ही देखते वायरल हो गई.

'आप मालिक नहीं हैं' से शुरू होती है बात

इस नोट की शुरुआत ही एक सख्त लाइन से होती है, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है, 'आप इस कैब के मालिक नहीं हैं, ड्राइवर ही इसका मालिक है.' इसके बाद ड्राइवर ने यात्रियों को साफ तौर पर कहा कि वे शालीन भाषा में बात करें और सम्मान बनाए रखें.

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'अपना एटीट्यूड अपनी जेब में रखें'

सबसे ज्यादा चर्चा में जो लाइन आई, वह थी 'अपना एटीट्यूड अपनी जेब में रखें.' ड्राइवर ने साफ किया कि सिर्फ पैसे देने से कोई भी व्यक्ति बदतमीजी करने का हकदार नहीं हो जाता. उसने यह भी लिखा कि ऐसा व्यवहार न करें, जैसे आप ज्यादा पैसा दे रहे हैं.

Hyderabad cabs do not hesitate pic.twitter.com/oWuJUtwRkB Aman (@AmanHasNoName_2) May 2, 2026

'भैया मत कहिए' ने बढ़ाई हैरानी

इस नोट में एक और बात, जिसने लोगों को चौंका दिया, वह यह है कि ड्राइवर ने यात्रियों से कहा कि उसे 'भैया' कहकर न बुलाएं. आमतौर पर भारत में यह शब्द सम्मान के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन इस ड्राइवर की यह शर्त कई लोगों को अजीब लगी.

नो रोमांस और तेज चलाने की मनाही

ड्राइवर ने सिर्फ व्यवहार ही नहीं, बल्कि सफर से जुड़े नियम भी बताए. उसने लिखा कि कोई भी यात्री उससे गाड़ी तेज चलाने के लिए न कहे, बल्कि समय पर निकले. साथ ही एक सख्त चेतावनी भी दी गई है. इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि 'नो रोमांस, यह कैब है, कोई प्राइवेट जगह नहीं'.

सोशल मीडिया पर बंटी राय

जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुई, लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं. कुछ लोगों ने ड्राइवर का समर्थन किया और कहा कि हर किसी को सम्मान मिलना चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स को यह तरीका ज्यादा सख्त लगा और उन्होंने कहा कि ग्राहक भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है. जबकि कई लोगों का मानना है कि इस तरह के नोट दरअसल ड्राइवरों की रोजमर्रा की परेशानियों को दिखाते हैं. लंबे काम के घंटे, किराए को लेकर विवाद और यात्रियों का व्यवहार, यह सब मिलकर ड्राइवरों को परेशान कर देते हैं.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.