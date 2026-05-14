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Hindi Newsजरा हटकेअब जेल जाने के लिए जुर्म की जरूरत नहीं, बस 2000 रुपये दीजिए और बन जाइए कैदी; लोग यहां खुद को करवा रहे बंद

अब जेल जाने के लिए जुर्म की जरूरत नहीं, बस 2000 रुपये दीजिए और बन जाइए कैदी; लोग यहां खुद को करवा रहे बंद

Hyderabad Jail Museum Viral Story: अगर आपको लगता है कि जेल केवल अपराधियों के लिए है, तो तेलंगाना जेल विभाग ने आपकी यह सोच बदलने के लिए 'जेल अनुभवन' (Jail Anubhavam) पहल शुरू की है. यह उन लोगों के लिए है, जो यह करीब से देखना चाहते हैं कि जेल की चारदीवारी में जिंदगी कैसी होती है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 14, 2026, 12:36 PM IST
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Image credit: x/@gemsofbabus_
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Hyderabad Jail Museum Viral Story: जेल का नाम सुनते ही दिमाग में लोहे की सलाखें, बंद दरवाजे और अंधेरे कमरे की तस्वीर सामने आती है. आमतौर पर लोग जेल से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. यहां लोग अपनी मर्जी से जेल जाने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं. सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हैदराबाद में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खास तरह का 'जेल अनुभव' चर्चा में है. यहां आम लोग कुछ घंटों या पूरे दिन के लिए कैदी जैसी जिंदगी जी सकते हैं. इसके लिए उन्हें फीस देनी होगी और फिर शुरू होगा सलाखों के पीछे की जिंदगी का अनुभव.

जेल नहीं, अब बन गया अनोखा अनुभव केंद्र

हैदराबाद के चंचलगुडा इलाके में शुरू की गई इस पहल ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है. यहां एक नए जेल म्यूजियम के साथ 'फील द जेल' या 'जेल अनुभव' कार्यक्रम शुरू किया गया है. इसका मकसद लोगों को जेल के जीवन, अनुशासन और कैदियों की दिनचर्या को करीब से समझाना है. बताया जा रहा है कि इस अनुभव के दौरान लोगों को बिल्कुल कैदियों जैसा माहौल दिया जाता है. इसका मतलब यहां सिर्फ घूमने-फिरने वाला टूर नहीं, बल्कि जेल जैसी जिंदगी को महसूस कराने की कोशिश की जाती है.

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कितना आएगा खर्च

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस जेल में रहने के लिए लोगों को 1000 रुपये से 2000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. अगर आप जेल में 12 घंटे रहना चाहते हैं, तो आपको 1000 रुपये और 24 घंटे रहने के लिए 2000 रुपये खर्च करने होंगे. यह पहल चंचलगुडा स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन (SICA) में शुरू की गई है. उद्घाटन के दौरान राज्यपाल ने उन खास जेल कमरों को भी देखा, जिन्हें 'Feel the Jail' कार्यक्रम के तहत तैयार किया गया है.

कैदियों जैसा खाना, वैसी दिनचर्या और वैसी ही सेल

इस अनोखे अनुभव में शामिल होने वाले लोगों को जेल जैसी बैरक में रखा जाता है. उन्हें कैदियों की तरह खाना दिया जाता है और तय नियमों का पालन करना होता है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां जेल यूनिफॉर्म पहनने से लेकर तय समय पर गतिविधियां करने तक का अनुभव भी कराया जाता है. इसका मतलब कुछ घंटों के लिए इंसान अपनी सामान्य जिंदगी छोड़कर एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच जाता है.

200 साल पुरानी है ये जेल

संगारेड्डी की यह जेल 1796 में निजाम के शासनकाल के दौरान बनी थी. अब इसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को यह अहसास कराना है कि जेल की जिंदगी कितनी कठिन होती है, ताकि वे अपराध से दूर रहें. 

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

यह खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा कि हम तो जिंदगी की भागदौड़ से बचना चाहते हैं और लोग पैसे देकर जेल जा रहे हैं. एक और यूजर ने मजाक में लिखा कि ऑफिस की मीटिंग से बेहतर तो यह लग रहा है. कुछ लोगों ने इसे सीख देने वाला अनुभव बताया, तो कुछ इसे अजीब ट्रेंड कहने लगे. कई लोगों का मानना है कि फिल्मों में जेल दिखती जरूर है, लेकिन असल जिंदगी की कठिनाई अलग होती है. ऐसे में यह पहल लोगों को यह समझने का मौका दे सकती है कि जेल के अंदर जीवन कितना अलग और अनुशासित होता है. जेल म्यूजियम में जेल व्यवस्था के इतिहास और सुधार व्यवस्था से जुड़ी जानकारी भी दिखाई जा रही है.

एक खबर, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया

आज के दौर में लोग एडवेंचर के लिए पहाड़ चढ़ते हैं, जंगल सफारी करते हैं और अलग-अलग अनुभव तलाशते हैं. लेकिन जेल के अंदर कैदी बनकर रहना शायद सबसे अलग अनुभवों में से एक माना जा सकता है. यही वजह है कि यह खबर लोगों को हैरान भी कर रही है और उत्सुक भी. क्योंकि जिंदगी में कुछ लोग जेल से बचना चाहते हैं, जबकि कुछ अब खुद टिकट कटाकर वहां पहुंचने को तैयार दिखाई दे रहे हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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