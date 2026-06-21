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फर्नीचर खरीदने आए थे या आराम करने? स्टोर का वीडियो वायरल, सोफे पर लेटे दिखे लोग

Furniture Store Viral Video: हैदराबाद के एक फर्नीचर स्टोर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग सोफे और कुर्सियों पर आराम से बैठे और लेटे नजर आ रहे हैं. कुछ लोगों ने इसे फर्नीचर खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी और आराम जांचने का सामान्य तरीका बताया, जबकि कई यूजर्स ने इसे पब्लिक बिहेवियर और साफ सफाई से जोड़ते हुए सवाल उठाए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 21, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:37 AM IST
फर्नीचर खरीदने आए थे या आराम करने? स्टोर का वीडियो वायरल, सोफे पर लेटे दिखे लोग
Image Credit: Image credit: X/@mssakshinarula

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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