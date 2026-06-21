यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर शेयर किया गया था. वीडियो में स्टोर के अंदर कई ग्राहक अलग-अलग फर्नीचर आइटम्स पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने अपनी-अपनी राय देनी शुरू कर दी. कुछ यूजर्स ने कहा कि फर्नीचर खरीदने से पहले उसे टेस्ट करना बिल्कुल सामान्य बात है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि चीजों को इस्तेमाल करने और उन्हें खराब करने में फर्क होता है. एक वर्ग का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति सोफा खरीदने जा रहा है तो उस पर बैठकर उसकी मजबूती और आराम देखना जरूरी है. आखिर फर्नीचर एक बड़ी खरीदारी होती है और ग्राहक को पैसे खर्च करने से पहले संतुष्ट होना चाहिए.