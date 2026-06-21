Furniture Store Viral Video: फर्नीचर खरीदते समय सोफा, चेयर या बेड को टेस्ट करना कोई नई बात नहीं है. दुनिया भर में लोग नया फर्नीचर खरीदने से पहले उस पर बैठकर, लेटकर और उसकी सुविधा देखकर ही फैसला लेते हैं. लेकिन जब ऐसा ही नजारा भारत के एक स्टोर में दिखाई दिया तो सोशल मीडिया पर लोगों की राय दो हिस्सों में बंट गई.
हैदराबाद के एक फर्नीचर स्टोर का वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब चर्चा में है. वीडियो में कई लोग स्टोर में रखे सोफे और कुर्सियों पर आराम फरमाते दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोग बैठकर फर्नीचर की आरामदायक स्थिति जांच रहे हैं तो कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे वे खरीदारी से ज्यादा आराम करने आए हों.
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर शेयर किया गया था. वीडियो में स्टोर के अंदर कई ग्राहक अलग-अलग फर्नीचर आइटम्स पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने अपनी-अपनी राय देनी शुरू कर दी. कुछ यूजर्स ने कहा कि फर्नीचर खरीदने से पहले उसे टेस्ट करना बिल्कुल सामान्य बात है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि चीजों को इस्तेमाल करने और उन्हें खराब करने में फर्क होता है. एक वर्ग का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति सोफा खरीदने जा रहा है तो उस पर बैठकर उसकी मजबूती और आराम देखना जरूरी है. आखिर फर्नीचर एक बड़ी खरीदारी होती है और ग्राहक को पैसे खर्च करने से पहले संतुष्ट होना चाहिए.
वीडियो के बाद कई लोगों ने इसे पब्लिक बिहेवियर से जोड़ दिया. कुछ यूजर्स ने कहा कि दुकान में रखे फर्नीचर को इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होना चाहिए. एक यूजर ने कमेंट किया कि यह सिर्फ फर्नीचर टेस्ट करने की बात नहीं है, बल्कि साफ सफाई और दूसरों के इस्तेमाल को लेकर भी सोचना चाहिए. कुछ लोगों ने खाने पीने की आदतों और लाइफस्टाइल तक पर भी कमेंट्स किए हैं. हालांकि कई यूजर्स ने इन टिप्पणियों को ज्यादा जजमेंटल बताया और कहा कि किसी छोटे वीडियो के आधार पर लोगों के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए.
Apart from the obvious lack of civic sense, this is also how unhealthy our population is. This is what happens when you eat a high carb/sugary diet and don't exercise. Most Indians don't even walk every day. pic.twitter.com/K3cZQ7RFNy
Sakshi Narula (@mssakshinarula) June 18, 2026
जहां एक तरफ कई लोग वीडियो देखकर नाराज हुए, वहीं दूसरी तरफ कुछ यूजर्स ने स्टोर में ऐसा होना सामान्य बताया. एक यूजर ने लिखा कि दुनिया भर के बड़े फर्नीचर स्टोर्स में लोग सोफे और चेयर पर बैठकर उन्हें चेक करते हैं. इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि फर्नीचर आराम के लिए ही खरीदा जाता है. एक अन्य यूजर ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सोफे की क्वालिटी और कम्फर्ट जांच रहा है तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता. असली सवाल यह है कि क्या वह सामान को नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं.
वीडियो पर कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में भी कमेंट्स किए. कुछ ने कहा कि यह फर्नीचर शॉपिंग कम और फ्री लाउंज एरिया ज्यादा लग रहा है. वहीं कुछ लोगों ने वीडियो बनाने वाले पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि किसी की बिना इजाजत के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना भी सही नहीं है. एक यूजर ने लिखा कि लोगों को जज करने से पहले यह सोचना चाहिए कि शायद वे सिर्फ फर्नीचर की सुविधा देख रहे हों. दूसरे यूजर ने कहा कि भारत में सिविक सेंस की बात होती है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ बैठना ही गलत नहीं कहा जा सकता.
असल में फर्नीचर खरीदने से पहले उसे टेस्ट करना दुनिया भर में आम प्रक्रिया है. लोग सोफे पर बैठकर उसकी ऊंचाई, कुशन की क्वालिटी और आराम का अंदाजा लगाते हैं. लेकिन समस्या तब आती है जब लोग सामान को लापरवाही से इस्तेमाल करने लगते हैं. दुकानदारों के लिए भी यह जरूरी होता है कि ग्राहक चीजों को देखें, लेकिन साथ ही सामान की देखभाल भी करें.