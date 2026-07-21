'मुझ पर झूठे आरोप लगाए...', 2 पन्नों के सुसाइड नोट में आरोपी IPS ट्रेनी उदय कृष्णा का बड़ा दावा, खाया जहर; अस्पताल में भर्ती

IPS Trainee Harassment Case: हैदराबाद की सरदार वल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला IPS ट्रेनी द्वारा यौन उत्पीड़न, मारपीट और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए जाने के बाद आरोपी ट्रेनी IPS उदय कृष्णा रेड्डी ने आत्महत्या की कोशिश की है. पुलिस ने उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद पूरी पुलिस एकेडमी में हड़कंप मच गया है.
हैदराबाद पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे IPS ट्रेनी उदय कृष्णा रेड्डी पर एक महिला साथी ट्रेनी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला अधिकारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उदय कृष्णा के खिलाफ पीछा करने, मारपीट करने, मानसिक उत्पीड़न और बिना सहमति के प्राइवेट वीडियो बनाने का मामला दर्ज किया है. केस दर्ज होने के तुरंत बाद रविवार शाम उदय ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की. फिलहाल वे अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में हैं.
महिला IPS ट्रेनी के गंभीर आरोप
महिला ट्रेनी अधिकारी का आरोप है कि उदय कृष्णा पिछले कुछ महीनों से उन्हें परेशान कर रहे थे. शिकायत के मुताबिक, उदय ने उन्हें व्हाट्सएप पर गाली-गलौज वाले मैसेज भेजे और साथी अफसरों के सामने उनके बारे में गलत बातें कहीं. उदय ने जबरन उनका फोन छीनकर प्राइवेट चैट्स चेक किए. महिला का आरोप है कि जून और जुलाई के महीने में उदय ने अपने कमरे में उन्हें बंद करके मारपीट की, बाल खींचे और गले पर चाकू रखकर जान से मारने की धमकी दी.
प्राइवेट वीडियो बनाकर पति को भेजने का दावा
पीड़िता का सबसे बड़ा आरोप यह है कि उदय ने बिना उनकी इजाजत के उनका एक प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. बाद में इस वीडियो का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए किया गया और इसे महिला के पति को भेज दिया गया. महिला का कहना है कि उदय लगातार उनकी सामाजिक छवि खराब करने की कोशिश कर रहे थे. शिकायत मिलने पर हैदराबाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
सुसाइड नोट में सामने आई दूसरी कहानी
अस्पताल में भर्ती उदय कृष्णा रेड्डी के पास से दो पन्नों का सुसाइड नोट मिला है. इस नोट में उन्होंने महिला ट्रेनी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उदय ने दावा किया कि वे दोनों जून 2025 से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे. उदय के मुताबिक, महिला की शादी होने के बाद भी वे दोनों शारीरिक और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे. उदय का कहना है कि महिला खुद जबरन उनके कमरे में आती थी और विवाद खड़ा करती थी.
'बिना सहमति के किया किस'
सुसाइड नोट में उदय ने लिखा कि महिला ट्रेनी खुद उनके कमरे में आई थी. उदय का दावा है कि महिला ने बिना उनकी सहमति के उन्हें गले लगाया और किस किया. उदय के अनुसार, उन्होंने अपने बचाव के लिए इस घटना का वीडियो बनाया था ताकि सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकें. उदय ने लिखा कि उन्होंने यह वीडियो महिला के पति को इसलिए भेजा था ताकि वह उनके कमरे में बार-बार न आए और उन्हें परेशान न करे.
पुलिस कर रही है मामले की जांच
उदय कृष्णा ने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है कि महिला ने अपने दोस्तों के बहकावे में आकर उन पर झूठा केस दर्ज करवाया है. उन्होंने महिला और उनके पति समेत अन्य लोगों पर कार्रवाई की मांग की है. हैदराबाद पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से निष्पक्ष जांच की जा रही है. नेशनल पुलिस एकेडमी के अधिकारियों ने भी अस्पताल जाकर डॉक्टरों से उदय की सेहत की जानकारी ली है.
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