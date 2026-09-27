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बप्पा की विदाई में खाकी का डांस: ढोल की थाप पर पुलिसकर्मी ने लगाए ठुमके; केंद्रीय मंत्री ने शेयर किया Video

हैदराबाद के खैरताबाद में गणपति विसर्जन के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसने भारी भीड़ और शोर-शराबे के बीच सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. ड्यूटी पर तैनात कई पुलिसकर्मी ढोल और म्यूजिक की धुन सुनकर खुद को रोक नहीं पाए और वहीं झूमने लगे. उनका डांस देखकर आसपास मौजूद लोग भी उत्साहित हो गए. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका वीडियो शेयर किया, जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 27, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 07:03 AM IST
बप्पा की विदाई में खाकी का डांस: ढोल की थाप पर पुलिसकर्मी ने लगाए ठुमके; केंद्रीय मंत्री ने शेयर किया Video
Image Credit: गणपति विसर्जन में पुलिसकर्मी डांस वीडियो वायरल! Image credit: instagram/@gssjodhpur

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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