/बप्पा की विदाई में खाकी का डांस: ढोल की थाप पर पुलिसकर्मी ने लगाए ठुमके; केंद्रीय मंत्री ने शेयर किया Video

गणेश विसर्जन का माहौल वैसे ही अलग होता है. सड़क पर भक्तों की भीड़, ढोल की आवाज, नारे और बप्पा की विदाई का जोश. ऐसे माहौल में हर किसी के कदम खुद-ब-खुद थिरकने लगते हैं. हैदराबाद के खैरताबाद में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला.
हैदराबाद के खैरताबाद में बड़े गणेश विसर्जन के दौरान पुलिसकर्मी भीड़ संभालने और सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए थे. तभी तेज म्यूजिक और ढोल की थाप के बीच एक पुलिसकर्मी अचानक डांस करने लगा. कुछ सेकंड के इस डांस ने पूरे माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया.
वायरल वीडियो में बड़ी संख्या में लोग विसर्जन जुलूस के साथ नजर आ रहे हैं. चारों तरफ भक्तों की भीड़ है और बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक बज रहा है. इसी बीच एक पुलिसकर्मी पूरे जोश के साथ डांस करता दिखाई देता है. वह किसी स्टेज पर नहीं, बल्कि लोगों के बीच सड़क पर ही झूम रहा है. आसपास मौजूद लोगों का उत्साह भी देखते ही बनता है. कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं तो कुछ इस पल को अपने कैमरे में कैद करते नजर आते हैं. यही छोटा सा पल बाद में सोशल मीडिया पर लोगों के लिए खास बन गया.
इस वीडियो को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया. उन्होंने वीडियो के साथ गणपति विसर्जन के माहौल और पुलिसकर्मी की एनर्जी की तारीफ की. उन्होंने लिखा कि उन्हें इस एनर्जी, भक्ति और माहौल से प्यार है. उन्होंने खैरताबाद बड़े गणेश विसर्जन के दौरान पुलिस के इस तरह उत्सव के रंग में शामिल होने को खूबसूरत पल बताया. पोस्ट के आखिर में उन्होंने 'गणपति बप्पा मोरया' भी लिखा. मंत्री की पोस्ट के बाद यह वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंच गया.
खैरताबाद का गणेश विसर्जन हैदराबाद के बड़े धार्मिक आयोजनों में गिना जाता है. गणेश चतुर्थी के बाद बप्पा की विदाई के मौके पर यहां बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं. जुलूस के दौरान सड़कों पर काफी भीड़ रहती है और पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती की जाती है. पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी भी आसान नहीं होती. उन्हें भीड़ को संभालने से लेकर रास्ते को व्यवस्थित रखने और लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है. ऐसे में ड्यूटी के बीच किसी पुलिसकर्मी का कुछ पल के लिए इसी माहौल में शामिल हो जाना लोगों को खासा पसंद आया.
वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने पुलिसकर्मी के डांस पर खूब प्यार बरसाया. कई यूजर्स ने कहा कि त्योहार का असली मजा तभी है, जब हर कोई उसकी खुशी में शामिल हो. एक यूजर ने लिखा कि यही वह फेस्टिव स्पिरिट है, जिसे देखना पसंद किया जाता है. एक दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ढोल की आवाज सुनकर पुलिसवाले भी खुद को रोक नहीं पाए. एक कमेंट में इसे एनर्जी और भक्ति से भरा पल बताया गया. वहीं एक यूजर ने इसे बेहद प्यारा और दिल खुश कर देने वाला पल कहा.
इस वीडियो की खास बात यह नहीं है कि किसी पुलिसकर्मी ने डांस किया. असल बात यह है कि भारी भीड़ और लगातार ड्यूटी के बीच उसे भी त्योहार की खुशी का एक छोटा सा पल मिल गया. पुलिसकर्मी आमतौर पर ऐसे बड़े आयोजनों में सबसे आगे नजर आते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था संभालने के लिए. घंटों भीड़ के बीच खड़े रहना और लगातार सतर्क रहना उनकी ड्यूटी का हिस्सा होता है. ऐसे में कुछ सेकंड का यह डांस एक अलग तस्वीर दिखाता है.
गणपति विसर्जन के दौरान लोग बप्पा को विदाई देते हैं. माहौल में एक तरफ भावुकता होती है तो दूसरी तरफ ढोल-नगाड़ों और नाच-गाने के बीच जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिलता है. खैरताबाद के इस वीडियो में भी यही रंग नजर आया. भक्त बप्पा की विदाई में जुटे थे और पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे. लेकिन कुछ पलों के लिए जब उसने म्यूजिक की धुन पर कदम मिलाए तो वह खुद भी इस जश्न का हिस्सा बन गया.
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