अब ये किसने किया? क्रिकेट बैट से बना डाली 21 फीट लंबी कार, स्पीड और फीचर्स देख यकीन नहीं कर पा रहे लोग!

Cricket Bat Car In Hyderabad: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है. वीडियो में दिख रहा है एक विशालकाय क्रिकेट बैट, जिसकी लंबाई करीब 21 फीट है. शुरुआत में देखने वालों को लगता है कि यह सिर्फ एक शोपीस होगा, लेकिन तभी म्यूजियम का एक सदस्य बताता है कि यह कोई साधारण मॉडल नहीं बल्कि इंजन से चलने वाली कार है. यह अनोखा अविष्कार हैदराबाद के सुधा कार्स म्यूजियम में तैयार किया गया है.

क्रिकेट बैट को कार बनाने का आइडिया कहां से आया?

म्यूजियम के अनुसार इस बैट कार को 2007 आईसीसी वर्ल्ड कप से पहले तैयार किया गया था. इस पर उस टूर्नामेंट का लोगो भी साफ नजर आता है. बताया जाता है कि यह आइडिया क्रिकेट और इंजीनियरिंग के मेल से निकला, ताकि लोगों को कुछ ऐसा दिखाया जा सके जो उन्होंने पहले कभी न देखा हो. यही वजह है कि यह बैट कार आज भी म्यूजियम की सबसे बड़ी खासियत बनी हुई है.

यह बैट कार दिखती कैसी है और चलती कैसे है?

इस 21 फीट लंबे बैट के नीचे चार पहिए लगाए गए हैं. आगे की तरफ एक छोटा सा ड्राइविंग केबिन बनाया गया है, जिसमें स्टीयरिंग व्हील लगा है. बैट के भीतर पेट्रोल टैंक, इंडिकेटर, हेडलाइट और बैकलाइट भी मौजूद हैं. म्यूजियम स्टाफ के मुताबिक यह कार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है जो इसे और भी चौंकाने वाला बना देता है.

क्या यह बैट कार सड़क पर दौड़ती नजर आएगी?

हालांकि यह कार पूरी तरह से चलने लायक है, लेकिन म्यूजियम प्रशासन का कहना है कि इसे सड़क पर ले जाने की कोई योजना नहीं है. अगर ऐसा किया गया तो शायद यह सबसे मजेदार और अजीब ट्रैफिक सीन बन जाएगा. फिलहाल यह बैट कार म्यूजियम परिसर में ही खड़ी रहती है और आने वाले विजिटर्स के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं है. इसी म्यूजियम में एक और हैरान कर देने वाली कार मौजूद है, जो क्रिकेट बॉल के आकार की है. यह गोलाकार कार 2003 आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान बनाई गई थी और इसे बिल्कुल असली क्रिकेट बॉल जैसा लुक दिया गया है.

कौन बनाता है और कहां रखे जाते हैं ऐसी अनोखी चीजें?

इस बॉल शेप कार को मैरून रंग दिया गया है और उस पर धातु से सीम बनाई गई है. बाहर की तरफ हेडलाइट, इंडिकेटर, रियरव्यू मिरर और वेंटिलेशन की सुविधा दी गई है. अंदर की बात करें तो इसमें टीवीएस एक्टिवा स्कूटर जैसा ऑपरेशनल इंजन लगाया गया है. म्यूजियम स्टाफ के अनुसार इस कार का उद्घाटन भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने किया था. सुधा कार्स म्यूजियम के मालिक कन्याबोयिना सुधाकर अपने अजीबोगरीब और क्रिएटिव आइडियाज के लिए जाने जाते हैं. यही वजह है कि यह म्यूजियम सोशल मीडिया से लेकर टूरिस्ट मैप तक हर जगह चर्चा में रहता है.