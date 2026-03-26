हे भगवान... अब अमरूद भी! गुलाबी करने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल, हैदराबाद में पकड़ा गया मौत का सौदागर

क्या आप जो फल खा रहे हैं, वो वाकई सेहतमंद हैं? या फिर सेहत के नाम पर आपकी थाली में 'जहर' परोसा जा रहा है? हैदराबाद की गलियों से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी. जहां एक आम आदमी ने अपनी पैनी नजरों से एक ऐसे शख्स को दबोचा है, जो इंजेक्शन वाला अमरूद खूले आम बेच रहा था. इस सनसनीखेज घटना ने लोगों के बीच दहशत फैला दी और सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है और क्यों?

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अमरूद में इंजेक्शन लगाकर परोस रहा था मौत

वीडियो में देखा जा सकता है कि हैदराबाद के एक सड़क के किनारे एक फल वाला अपनी गाड़ी में अमरूद के साथ खड़ा है. वीडियो में एक व्यक्ति काफी गुस्से और घबराहट में अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहा है. वह बार-बार कह रहा है कि अमरूद में इंजेक्शन डाला जा रहा है और इसे गंभीर खतरे के रूप में देख रहा है. उसकी बातों में साफ झलकता है कि वह इस घटना को लेकर बेहद चिंतित है और लोगों को सावधान करना चाहता है. वह बार-बार “इंजेक्शन” शब्द दोहराते हुए यह समझाने की कोशिश करता है कि यह कोई छोटी बात नहीं, बल्कि लोगों की सेहत से जुड़ा बड़ा मामला हो सकता है. वीडियो में व्यक्ति प्रशासन से भी कार्रवाई की मांग करता नजर आता है और कहता है कि इस तरह की हरकतों को तुरंत रोका जाना चाहिए. वह लोगों से अपील करता है कि ऐसे फलों को बिना जांचे न खरीदें.

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क्या यह केवल मिलावट है या कुछ और?

खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अक्सर फल विक्रेता फलों को जल्दी पकाने, उन्हें मीठा बनाने या उनका वजन बढ़ाने के लिए 'सैकेरिन' या 'ऑक्सीटोसिन' जैसे रसायनों का इंजेक्शन लगाते हैं. हालांकि ये रसायन सेहत के लिए बेहद हानिकारक हैं और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं, लेकिन इन्हें किसी खास धर्म के खिलाफ 'जनसंख्या नियंत्रण' के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की बात अब तक किसी जांच में साबित नहीं हुई है. क्या यह महज एक लालची दुकानदार की हरकत है या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है?

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इसकी प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.