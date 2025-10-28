कैब ड्राइवर ने एयरपोर्ट जाने के लिए शख्स से मांगे इतने रुपये, यात्री बोला - इतने में तो मैं फ्लाइट ही ले लूं

Hyderabad airport taxi: हैदराबाद के एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट कर बताया कि एयरपोर्ट जाने के लिए कैब ड्राइवर ने उससे 5 हजार रुपये मांगे. बाकी ड्राइवरों ने भी 2 से 6 हजार तक के दाम बताए. पोस्ट वायरल होने के बाद लोगों ने इसे स्कैम बताया और ऐसी घटनाओं से सतर्क रहने की सलाह दी.
Hyderabad cab fare: हैदराबाद के एक शख्स का हालिया अनुभव सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. उसने रेडिट पर अपनी कहानी शेयर की, जिसमें उसने बताया कि कैसे शहर में कैब का किराया आसमान छू रहा है. शख्स ने सुबह-सुबह एयरपोर्ट जाने के लिए कैब बुक की, लेकिन जब ड्राइवर ने किराया बताया तो उसके होश उड़ गए. बढ़ती महंगाई के बीच अब लोग ट्रैफिक से नहीं, बल्कि कैब ड्राइवरों की मनमानी से परेशान हैं.
ड्राइवर ने मांगे 5 हजार रुपये
शख्स ने अपने पोस्ट में लिखा कि उसकी फ्लाइट सुबह 7 बजे की थी, इसलिए उसने 4 बजे कैब बुक की. कुछ देर बाद ड्राइवर का फोन आया और उसने पूछा, “कहां जाना है?” शख्स ने कहा, “एयरपोर्ट.” यह सुनकर ड्राइवर बोला, “थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा.” जब शख्स ने मना किया, तो ड्राइवर ने बहाना बनाया कि रास्ता बदला है और देरी हो सकती है, इसलिए 5 हजार रुपये देने होंगे. ये सुनकर शख्स हैरान रह गया और मजाक में बोला — “इतने में तो मैं फ्लाइट ही ले लूं!”
बाकी ड्राइवरों ने भी मांगे ऊंचे दाम
मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. उस शख्स ने बताया कि उसने अन्य ड्राइवरों से भी संपर्क किया, लेकिन सभी ने बहुत ऊंचे दाम बताए. किसी ने 2 हजार तो किसी ने 6 हजार रुपये तक मांग लिए. हैदराबाद एयरपोर्ट तक का सामान्य किराया जहां करीब 700 से 900 रुपये होता है, वहीं इन ड्राइवरों ने मौके का फायदा उठाते हुए मनमाने रेट बताने शुरू कर दिए. आखिरकार शख्स ने अपने दोस्त से संपर्क किया, जिसने थोड़ी ट्रैफिक झेलते हुए उसे समय पर एयरपोर्ट पहुंचा दिया.
लोगों ने बताया इसे स्कैम
रेडिट पर इस पोस्ट के वायरल होते ही लोगों ने अपनी राय दी. कई यूजर्स ने कहा कि यह एक आम स्कैम है और वे खुद भी ऐसी घटनाओं का सामना कर चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, “ये ड्राइवर सुबह-सुबह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं. बहस मत करो, बस ट्रिप कैंसल करो और दूसरा बुक कर लो.” कुछ लोगों ने ऐप कंपनियों से किराए की निगरानी बढ़ाने की अपील की. फिलहाल, यह घटना शहर में तेजी से बढ़ते कैब किराए और ड्राइवरों की मनमानी पर सवाल खड़े करती है.