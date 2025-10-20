डिलीवरी बॉय लाए मिठाई, लेकिन इस शख्स ने कर दिया उल्टा! वायरल हुआ ऐसा दिवाली सरप्राइज जिसने जीत लिया सबका दिल

Diwali Surprise Delivery Partners: दिवाली का त्योहार खुशियों और रौशनी का प्रतीक है, लेकिन हैदराबाद के एक शख्स ने इस बार इसे दूसरों के लिए खास बना दिया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक डिजिटल क्रिएटर ने स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो और बिगबास्केट जैसे प्लेटफॉर्म्स से मिठाई के बॉक्स ऑर्डर किए. लेकिन जब डिलीवरी बॉयज पहुंचे तो उनके लिए सरप्राइज तैयार था- ऑर्डर देने के बजाय उन्हें वही मिठाइयां वापस गिफ्ट कर दी गईं, साथ में हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं दी गईं.

आखिर क्यों किया इस क्रिएटर ने ऐसा सरप्राइज प्लान?

वीडियो में क्रिएटर ने लिखा, “इस दिवाली हमने उन चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की, जो हमारी हर डिलीवरी को खास बनाते हैं.” उसने बताया कि उसने अलग-अलग ऐप्स से मिठाई मंगाई और उन्हें उन्हीं लोगों को गिफ्ट की, जो हर दिन खुशियां डिलीवर करते हैं. उनका उद्देश्य था उन डिलीवरी पार्टनर्स के प्रति कृतज्ञता जताना, जो त्योहारों पर भी काम में जुटे रहते हैं.

इंटरनेट पर क्यों वायरल हुआ ये दिवाली सरप्राइज?

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और अब तक इसे 1.2 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोगों ने क्रिएटर के इस दिल छू लेने वाले कदम की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “आखिर कोई तो मिला जिसने इन मेहनती लोगों को पहचाना.” दूसरे ने लिखा, “आपने उनके चेहरे नहीं दिखाए, इसके लिए शुक्रिया.” एक अन्य ने कहा, “चेहरा छिपाकर मदद करना ही असली इंसानियत है.” जहां लाखों लोगों ने क्रिएटर की सोच को सलाम किया, वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि उसने ये वीडियो सिर्फ व्यूज के लिए बनाया.

इस आलोचना पर क्रिएटर ने खुलकर जवाब दिया, “अगर ये सिर्फ व्यूज के लिए होता, तो मैं दिवाली के बाद वीडियो डिलीट कर देता. मैंने ये इसलिए बनाया ताकि लोग इससे प्रेरित हों और दूसरों की मदद करें.” त्योहारों की असली खुशी वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए. हैदराबाद के इस शख्स ने यह दिखा दिया कि थोड़ा सा समय, थोड़ी सी सोच और एक मीठा कदम किसी की पूरी दिवाली बदल सकता है.