/Rapido से मंगाया सामान, AI से कराई कोडिंग... बाप-बेटे की जोड़ी ने घर बैठे बना डाला रोबोट वाला हाथ, दंग हुए क्लासमेट

Father Son Robotic Arm: आजकल स्कूल के प्रोजेक्ट्स बच्चों से ज्यादा माता-पिता का सिरदर्द बन जाते हैं. लेकिन अगर सही सोच और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी साथ हो, तो यही प्रोजेक्ट एक यादगार पल बन सकता है. हैदराबाद के एक टेक-सेवी पिता ने इंटरनेट पर अपनी एक ऐसी ही मजेदार और इंस्पायरिंग कहानी शेयर की है. उन्होंने एंथ्रॉपिक के AI टूल 'Claude' की मदद से अपने बेटे के स्कूल फेयर के लिए एक काम करने वाला 'रोबोटिक आर्म' तैयार कर डाला.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैदराबाद के एक शख्स ने अपने बेटे के स्कूल प्रोजेक्ट का एक मजेदार एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब बेटे के स्कूल टेक फेयर के लिए प्रोजेक्ट बनाना था, तो उन्होंने तुरंत YouTube का रुख किया. आइडिया मिलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी डिजाइनिंग और कोडिंग की. यहां उनकी मदद के लिए सामने आया एंथ्रोपिक का AI असिस्टेंट 'Claude'. इस पिता ने बताया कि Claude ने उनके लिए एक वर्चुअल इंजीनियरिंग गाइड की तरह काम किया. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने AI की मदद से रोबोटिक आर्म का 3D डिजाइन तैयार किया.
'देसी जुगाड़' और लोकल दुकानों की मदद
डिजाइन तैयार होने के बाद सामान जुटाने का काम शुरू हुआ. उन्होंने टोलीचौकी से 3D प्रिंट्स मंगवाए, क्योंकि वहां सबसे सस्ता और तेज काम हो रहा था. डिलीवरी के लिए उन्होंने रैपिडो ऐप का इस्तेमाल किया. इसके बाद वे कोटि मार्केट गए और वहां से मोटर्स, चिप्स, कैपेसिटर, रेसिस्टर और ढेर सारे वायर खरीदे. जब सारा सामान आ गया, तो कोडिंग और बग्स को ठीक करने के लिए दोबारा Claude AI की मदद ली गई.
How Claude helped me work with my son
This Saturday, my son had a tech fair at school.
Last week, he came home and said,
“I want to build a robot.”
I felt that might be too ambitious for the time we had, so we decided to build a robotic arm that could move based on voice… pic.twitter.com/IK7NV0AbWZ
— realhyderabad (@realhyderabad86) August 2, 2026
कोडिंग की परेशानी हुई मिनटों में गायब
प्रोजेक्ट बनाने वाले शख्स ने बताया कि AI मॉडल (Opus 5 और Fable) की मदद से उन्होंने डिजाइन को तब तक सुधारा, जब तक कि रोबोटिक आर्म एकदम परफेक्ट काम न करने लगा. जिस काम के लिए पहले भारी-भरकम किताबें पढ़नी पड़ती थीं या टेक्निकल फोरम पर घंटों समय बर्बाद करना पड़ता था, वह काम AI की वजह से बहुत आसान हो गया. पिता का कहना है कि AI ने उनके सीखने की प्रक्रिया को कम नहीं किया, बल्कि उनकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया.
सोशल मीडिया पर मिली खूब वाहवाही
सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के आते ही लोगों ने दिल खोलकर कमेंट्स किए. एक यूजर ने लिखा कि AI का यह रूप मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, यह इंसानी मेहनत को खत्म नहीं करता बल्कि सोच और हकीकत के बीच की दूरी को कम करता है." वहीं दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "अपने बेटे के साथ रोबोटिक आर्म बनाना AI के बाकी ज्ञान झाड़ने वाले पोस्ट्स से 99% बेहतर है."