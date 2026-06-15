पुलिस अधिकारियों ने इस घटना के बाद लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह, गलत जानकारी या बिना पुष्टि वाले वीडियो को शेयर न करें. डीसीपी ने कहा कि कई बार अधूरी या गलत जानकारी लोगों के बीच भ्रम पैदा कर सकती है और इससे माहौल खराब हो सकता है. उन्होंने साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी फैलाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी विवाद को बढ़ाने की बजाय कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें. एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया.