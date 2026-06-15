Hyderabad Neighbour Dispute: हैदराबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. अक्सर आपने पड़ोसियों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर कहा-सुनी तो देखी ही होगी. लेकिन यहां कपड़े सुखाने जैसी मामूली बात ने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को सामने आई इस घटना में दो पड़ोसी परिवारों के बीच जमकर बहस हुई. बताया जा रहा है कि शुरुआत बालकनी में कपड़े सुखाने को लेकर हुई थी. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया और हालात बिगड़ने लगे. जिसके बाद आस-पास के लोगों को पुलिस बुलानी पड़ी.
मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसियों के बालकनी में कपड़े सुखाने को लेकर आपत्ति जताई थी. उनका कहना था कि कपड़ों से पानी टपककर उनके घर में आ रहा था, जिससे परेशानी हो रही थी. शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच सिर्फ बातचीत और बहस हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला गर्म हो गया. आरोप है कि दोनों परिवारों के बीच तीखी बहस के बाद धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू हो गई. मामला बढ़ता देख आसपास रहने वाले लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन स्थिति संभलती नहीं दिखी. इसके बाद किसी ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई. चारमीनार जोन के डीसीपी किरण खारे प्रभाकर की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया. पुलिस ने दोनों परिवारों से बातचीत कर मामले को समझने की कोशिश की. डीसीपी किरण खारे ने बताया कि फिलहाल इलाके में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी तरह का तनाव नहीं है. डीसीपी किरण खारे प्रभाकर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है. उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ाने से बचना चाहिए और किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से निकालने की कोशिश करनी चाहिए.
पुलिस अधिकारियों ने इस घटना के बाद लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह, गलत जानकारी या बिना पुष्टि वाले वीडियो को शेयर न करें. डीसीपी ने कहा कि कई बार अधूरी या गलत जानकारी लोगों के बीच भ्रम पैदा कर सकती है और इससे माहौल खराब हो सकता है. उन्होंने साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी फैलाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी विवाद को बढ़ाने की बजाय कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें. एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया.
इस घटना ने एक बार फिर यह दिखाया है कि हर रोज की छोटी-छोटी परेशानियां कई बार बड़े विवाद का कारण बन जाती हैं. पड़ोसियों के बीच आपसी समझ और बातचीत से ऐसी समस्याओं को आसानी से सुलझाया जा सकता है. लेकिन आज के समय में लोगों के पास सुनने और सहने का पेशेंस कम होता जा रहा है. एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि रहने वाली जगहों पर छोटी असुविधाओं को लेकर गुस्से में फैसला लेने की बजाय शांत तरीके से बात करना बेहतर होता है. क्योंकि छोटी बहस कब बड़े झगड़े में बदल जाए, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.