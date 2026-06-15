Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /कपड़े सुखाने को लेकर हुआ विवाद, पड़ोसियों से बीच खूब चले लात-घूंसे! पुलिस को करनी पड़ी शांति की अपील

कपड़े सुखाने को लेकर हुआ विवाद, पड़ोसियों से बीच खूब चले लात-घूंसे! पुलिस को करनी पड़ी शांति की अपील

Hyderabad Neighbour Dispute: हैदराबाद में एक छोटी सी बात ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया कि दो पड़ोसी परिवार आमने-सामने आ गए. बालकनी में कपड़े सुखाने और पानी टपकने को लेकर शुरू हुई बहस देखते ही देखते मारपीट तक पहुंच गई.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 15, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:29 PM IST
कपड़े सुखाने को लेकर हुआ विवाद, पड़ोसियों से बीच खूब चले लात-घूंसे! पुलिस को करनी पड़ी शांति की अपील
Image Credit: AI Image

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Analysis: क्या बीजेपी के पास 'सोनार बांग्ला' का सपना पूरा करने का रोडमैप है?
West Bengal5 min ago
2
Defence5 min ago
3
Hero Splendor Flex Fuel Discount6 min ago
4
Salman Khan14 min ago
5
Delhi news16 min ago