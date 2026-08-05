रोते-बिलखते मरीज की पुकार सुन 'देवदूत' बन आया ये रैपिडो ड्राइवर, ईमानदारी ने हिला दिया पूरा इंटरनेट!

Rapido Driver Honesty: कल्पना कीजिए तेज बुखार से तड़पते हुए आप अस्पताल पहुंचते हैं, और काउंटर पर बिल भरते समय अचानक एहसास होता है कि आपका पर्स तो ऑटो में ही छूट गया. पैरों तले जमीन खिसकना तय था, लेकिन हैदराबाद के KIMS अस्पताल के बाहर जो हुआ, उसने इंसानियत की एक नई मिसाल कायम कर दी. जानिए कैसे एक मामूली रैपिडो ऑटो ड्राइवर ने अपनी ईमानदारी से न सिर्फ एक बेबस मरीज की जान में जान डाली, बल्कि रातों-रात पूरे इंटरनेट का दिल जीतकर हर तरफ तहलका मचा दिया.
यह पूरा मामला हैदराबाद का है. इंस्टाग्राम पर पर्व शर्मा नाम के एक शख्स ने अपना अनुभव शेयर किया. उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत तेज बुखार था, सिरदर्द और बदन दर्द की वजह से वह खुद गाड़ी चलाने की हालत में नहीं थे. इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ रैपिडो ऑटो से कोंडापुर के KIMS अस्पताल पहुंचे. डॉक्टर को दिखाने के बाद जब वे दवा लेने गए, तो उन्हें अहसास हुआ कि उनका पर्स ऑटो में ही छूट गया है.
अस्पताल में छूट गया था पर्स
पर्व ने बताया कि बीमारी की हालत में पर्स खोने से वह काफी घबरा गए थे. उन्होंने बिना देर किए तुरंत रैपिडो ऐप से ड्राइवर का नंबर निकाला और उन्हें कॉल किया. ड्राइवर ने तुरंत फोन उठाया और पुष्टि की कि पर्स ऑटो में ही सुरक्षित है. ड्राइवर ने पर्व को भरोसा दिलाया कि वह डेढ़ घंटे के अंदर उनका पर्स वापस कर देगा, क्योंकि उस वक्त वह दूसरी राइड्स पूरी कर रहा था.
शेयर की लाइव लोकेशन
सबसे खास बात यह रही कि राइडर ने पर्व की घबराहट को समझा. उन्होंने पर्व को व्हाट्सएप पर अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दी. इससे पर्व अपने फोन पर देख सकते थे कि ऑटो कहां है और उनका पर्स सुरक्षित है. पर्व ने स्वीकार किया कि टेंशन के मारे उन्होंने ड्राइवर को लगभग 10 बार फोन किया. लेकिन ड्राइवर ने एक बार भी गुस्सा नहीं दिखाया और हर बार बहुत ही शांति से बात की.
रैपिडो से की बोनस देने की मांग
जब ड्राइवर पर्स लौटाने आया, तो पर्व उसकी ईमानदारी से काफी प्रभावित हुए. पर्व ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके रैपिडो कंपनी से अपील की. उन्होंने कहा कि इस ड्राइवर को उसकी ईमानदारी के लिए स्पेशल बोनस और अवॉर्ड मिलना चाहिए. पर्व शर्मा की इस इंस्टाग्राम पोस्ट पर रैपिडो कंपनी ने भी जवाब दिया. कंपनी ने लिखा कि वे अपने ऑटो कैप्टन की इस ईमानदारी की तारीफ करते हैं और उन्हें उचित सम्मान देंगे. सोशल मीडिया पर भी लोग इस ऑटो वाले की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि हैदराबाद के लोग वाकई बहुत दयालु और ईमानदार होते हैं.