बीच सड़क पर महिलाओं को परेशान कर रहे बाइकर्स, तभी एक शख्स ने सिखाया ऐसा सबक कि... देखें वीडियो

Hyderabad Viral Video: हैदराबाद में एक शख्स ने सड़क पर महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे तीन बाइक सवारों का सामना कर बहादुरी दिखाई. यह घटना उस समय हुई जब अनिकेत शेट्टी नाम का शख्स अपनी कार में सफर कर रहा था. उसने देखा कि तीन युवक बाइक पर सवार होकर एक दोपहिया पर जा रही दो महिलाओं का पीछा कर रहे थे. उनमें से एक युवक मोर के पंख से महिलाओं को गलत तरीके से छू रहा था. शेट्टी ने बिना समय गंवाए उन्हें टोका और पुलिस कार्रवाई की मांग की.

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर की कार्रवाई की अपील

अनिकेत शेट्टी ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "ये तीन लोग लड़कियों का पीछा कर रहे थे और मोर के पंख से उन्हें छू रहे थे. मैंने कार की खिड़की नीचे कर चिल्लाकर उन्हें रोका. आगे पीछा कर सकता था, लेकिन सामने खड़ी कार ने रास्ता नहीं दिया." उनकी पत्नी, जो कार में मौजूद थीं, उन्होंने घटना को रिकॉर्ड किया और नंबर प्लेट भी कैमरे में कैद कर ली.

पत्नी ने दिखाई सतर्कता

वीडियो में साफ दिख रहा है कि शेट्टी की पत्नी ने बहादुरी दिखाते हुए बाइक सवारों को चेतावनी दी कि वह पुलिस को सूचित करेंगी. यह सुनते ही आरोपी युवक मासूम बनने का नाटक करने लगे और वहां से तेजी से निकल गए. अनिकेत ने लिखा कि यह घटना देखकर वह गुस्से से कांप उठे थे और उनकी धड़कनें तेज हो गई थीं. उन्होंने कहा कि अगर उनकी पत्नी साथ न होतीं तो शायद वह खुद ही कुछ बड़ा कदम उठा लेते.

पुलिस से की कड़ी कार्रवाई की मांग

अनिकेत शेट्टी ने वीडियो के जरिए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने लिखा कि इस तरह की घटनाएं समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. उन्होंने लोगों से भी अपील की कि सड़क पर ऐसी घटनाएं देखने पर चुप न रहें, बल्कि आगे आकर पीड़ितों की मदद करें. उनकी इस पहल की सोशल मीडिया पर जमकर सराहना हो रही है.

Bike no. TS 13 ES 1865@CPHydCity @hydcitypolice These 3 pieces of shit were following the girls in front of them and touching them with the peacock feather till I pulled down the window & yelled at them. Would’ve chased them further but the car in front of me didn’t give way pic.twitter.com/pqtOdnSKTr — Aniketh Shetty (@AnikethShetty1) August 25, 2025

लोग कर रहे बहादुरी की तारीफ

वीडियो वायरल होते ही लोग अनिकेत शेट्टी की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे लोगों की वजह से समाज में महिलाओं के प्रति सुरक्षा की भावना बनी रहती है. कुछ ने कहा कि पुलिस को तुरंत आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.