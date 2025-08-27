बीच सड़क पर महिलाओं को परेशान कर रहे बाइकर्स, तभी एक शख्स ने सिखाया ऐसा सबक कि... देखें वीडियो
Advertisement
trendingNow12898855
Hindi Newsजरा हटके

बीच सड़क पर महिलाओं को परेशान कर रहे बाइकर्स, तभी एक शख्स ने सिखाया ऐसा सबक कि... देखें वीडियो

Hyderabad Viral Video:  हैदराबाद में अनिकेत शेट्टी ने सड़क पर महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे तीन बाइक सवारों का सामना किया और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की. उनकी बहादुरी की लोग सराहना कर रहे हैं और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 27, 2025, 04:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीच सड़क पर महिलाओं को परेशान कर रहे बाइकर्स, तभी एक शख्स ने सिखाया ऐसा सबक कि... देखें वीडियो

Hyderabad Viral Video: हैदराबाद में एक शख्स ने सड़क पर महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहे तीन बाइक सवारों का सामना कर बहादुरी दिखाई. यह घटना उस समय हुई जब अनिकेत शेट्टी नाम का शख्स अपनी कार में सफर कर रहा था. उसने देखा कि तीन युवक बाइक पर सवार होकर एक दोपहिया पर जा रही दो महिलाओं का पीछा कर रहे थे. उनमें से एक युवक मोर के पंख से महिलाओं को गलत तरीके से छू रहा था. शेट्टी ने बिना समय गंवाए उन्हें टोका और पुलिस कार्रवाई की मांग की.

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर की कार्रवाई की अपील

अनिकेत शेट्टी ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "ये तीन लोग लड़कियों का पीछा कर रहे थे और मोर के पंख से उन्हें छू रहे थे. मैंने कार की खिड़की नीचे कर चिल्लाकर उन्हें रोका. आगे पीछा कर सकता था, लेकिन सामने खड़ी कार ने रास्ता नहीं दिया." उनकी पत्नी, जो कार में मौजूद थीं, उन्होंने घटना को रिकॉर्ड किया और नंबर प्लेट भी कैमरे में कैद कर ली.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें; 14 साल पहले जिसने बचाई थी जान, उसी की गोद में ली आखिरी सांस, गोरिल्ला का फोटो देख भावुक हो गए लोग

पत्नी ने दिखाई सतर्कता

वीडियो में साफ दिख रहा है कि शेट्टी की पत्नी ने बहादुरी दिखाते हुए बाइक सवारों को चेतावनी दी कि वह पुलिस को सूचित करेंगी. यह सुनते ही आरोपी युवक मासूम बनने का नाटक करने लगे और वहां से तेजी से निकल गए. अनिकेत ने लिखा कि यह घटना देखकर वह गुस्से से कांप उठे थे और उनकी धड़कनें तेज हो गई थीं. उन्होंने कहा कि अगर उनकी पत्नी साथ न होतीं तो शायद वह खुद ही कुछ बड़ा कदम उठा लेते.

ये भी पढ़ें;  आधी रात को गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा प्रेमी; देना चाहता था सरप्राइज, चेहरा देखते ही चिल्ला पड़ी लड़की 

पुलिस से की कड़ी कार्रवाई की मांग

अनिकेत शेट्टी ने वीडियो के जरिए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने लिखा कि इस तरह की घटनाएं समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. उन्होंने लोगों से भी अपील की कि सड़क पर ऐसी घटनाएं देखने पर चुप न रहें, बल्कि आगे आकर पीड़ितों की मदद करें. उनकी इस पहल की सोशल मीडिया पर जमकर सराहना हो रही है.

 

लोग कर रहे बहादुरी की तारीफ

वीडियो वायरल होते ही लोग अनिकेत शेट्टी की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसे लोगों की वजह से समाज में महिलाओं के प्रति सुरक्षा की भावना बनी रहती है. कुछ ने कहा कि पुलिस को तुरंत आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Hyderabad NewsHyderabad VideoViral News

Trending news

हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, देखिए VIDEO
Himachal
हिमाचल में कुदरत का क्रोध, उफनती नदी भी नहीं डिगा पाई टीचर्स का हौसला, देखिए VIDEO
Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
live breaking
Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
'मेरी संवेदनाएं पीड़ित...', वैष्णो देवी भूस्खलन में मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख
Vaishno Devi
'मेरी संवेदनाएं पीड़ित...', वैष्णो देवी भूस्खलन में मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
Lord Buddha
तमिलनाडु में मिले बिना सिर वाले बुद्ध, 10वीं शताब्दी पुरानी मूर्ति ने चौंकाया
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
rajnath singh
भारत पहले हमला... भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
Indian politics
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
2002 Gujarat riots
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
;