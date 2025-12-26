Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेहैदराबाद की सड़कों पर... चलती कार बनी रॉकेट लॉन्चर, राहगीरों की जान से किया खेल, देखें वीडियो

हैदराबाद की सड़कों पर... चलती कार बनी 'रॉकेट लॉन्चर', राहगीरों की जान से किया खेल, देखें वीडियो

Hyderabad News: हैदराबाद के PVNR एक्सप्रेसवे पर चलती कार से स्काई-शॉट पटाखे फोड़ने का वीडियो वायरल हुआ है. इस खतरनाक स्टंट ने सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोग आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.  

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 26, 2025, 04:52 PM IST
सोशल मीडिया के दौर में कुछ लोग वायरल होने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. कभी चलती ट्रेन पर रील, तो कभी हाईवे पर खतरनाक स्टंट. अब हैदराबाद से सामने आया एक वीडियो लोगों को हैरान करने के साथ गुस्से से भी भर रहा है. इस वीडियो में एक तेज रफ्तार कार को सरेआम ‘रॉकेट लॉन्चर’ की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. चलती गाड़ी से आसमान में छोड़े जा रहे पटाखे न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि सड़क पर चल रहे आम लोगों की जान के लिए भी बड़ा खतरा बन गए. यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

 PVNR एक्सप्रेसवे पर खतरनाक स्टंट

यह खतरनाक घटना हैदराबाद के पीवी नरसिंह राव (PVNR) एक्सप्रेसवे की बताई जा रही है, जो शहर का एक प्रमुख और हाई-स्पीड रोड है. वीडियो में साफ दिखता है कि एक कार तेज रफ्तार में चल रही है. इसी दौरान कार के अंदर बैठा एक शख्स खिड़की से बाहर झुककर लगातार स्काई-शॉट पटाखे फोड़ रहा है. पटाखों की चिंगारियां और आग के गोले हवा में फैलते नजर आते हैं, जबकि आसपास अन्य वाहन सामान्य गति से चल रहे होते हैं. ऐसे में किसी भी पल बड़ा हादसा हो सकता था.

 गाड़ी से लगातार छोड़े गए स्काई-शॉट

बताया जा रहा है कि जिस कार से यह हरकत की गई, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर TG 11 A 9177 है. कार तेज रफ्तार में थी और उसी दौरान लगातार स्काई-शॉट फायरवर्क्स छोड़े जा रहे थे. एक्सप्रेसवे जैसे हाईवे पर, जहां वाहन तेज गति से चलते हैं, इस तरह की हरकत किसी जानलेवा दुर्घटना को न्योता दे सकती है. एक छोटी सी चूक, आग की चिंगारी या पटाखे का गलत दिशा में जाना, किसी वाहन के शीशे, टायर या राहगीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था.

 

 सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है. यूजर्स इस हरकत को गैर-जिम्मेदाराना और बेहद खतरनाक बता रहे हैं. कई लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान या कार्रवाई सामने नहीं आई है, जिससे नाराजगी और बढ़ गई है. यह घटना एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि आखिर सड़क सुरक्षा नियमों का डर कब तक सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा. 

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

HyderabadHyderabad News

