Advertisement
trendingNow13096052
Hindi Newsजरा हटकेये है सुपरहीरो मां! पति के बिना Uber ड्राइवर बनकर पाल रही 3 बच्चे, कहानी सुनकर भर आएंगी आंखें

ये है 'सुपरहीरो' मां! पति के बिना Uber ड्राइवर बनकर पाल रही 3 बच्चे, कहानी सुनकर भर आएंगी आंखें

Single Mother Uber Driver: हैदराबाद की एक सिंगल मदर उबर चलाकर अपने तीन बच्चों की परवरिश कर रही हैं. एक पत्रकार की पोस्ट के बाद उनकी कहानी वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर लोग उनकी हिम्मत और महिला सशक्तिकरण की मिसाल को सलाम कर रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 03, 2026, 07:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये है 'सुपरहीरो' मां! पति के बिना Uber ड्राइवर बनकर पाल रही 3 बच्चे, कहानी सुनकर भर आएंगी आंखें

Woman Uber Driver In Hyderabad: महिला सशक्तिकरण की बातें अक्सर बड़ी-बड़ी सभाओं और टीवी डिबेट्स में सुनाई देती हैं, लेकिन असली प्रेरणा रोजमर्रा की जिंदगी से निकलती है. हैदराबाद के पत्रकार सुरेश कोचाटिल ने फेसबुक पर एक ऐसी ही कहानी शेयर की, जिसने हजारों लोगों का दिल जीत लिया. यूनियन बजट डिबेट के दौरान जब वह एक टीवी स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक महिला उबर ड्राइवर से हुई और यहीं से यह प्रेरणादायक सफर शुरू हुआ.

कैब बुकिंग में क्या हुआ?

सुरेश ने बताया कि उन्होंने नेशनलिस्ट हब से 99 टीवी तक जाने के लिए कैब बुक की थी. दो ड्राइवरों ने पहले ट्रिप स्वीकार कर फिर कैंसिल कर दिया. तीसरी बार जब कैब मिली तो ऐप पर एक महिला का नाम दिखा और वह चौंक गए. जब गाड़ी आई तो ड्राइवर एक महिला थीं, जिनका नाम नंदिनी था. बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि नंदिनी पिछले एक साल से उबर चला रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 1500 रुपये की सीट पर 'चप्पल' का कब्जा! वंदे भारत ट्रेन में मां ने काटा ऐसा मजाक, VIDEO देख लोगों ने उठाए सवाल

नंदिनी की जिंदगी कैसी है?

नंदिनी मूल रूप से विजयवाड़ा की रहने वाली हैं और तीन बच्चों की सिंगल मदर हैं. बेहतर कमाई और बच्चों की पढ़ाई के लिए वह हैदराबाद आ गईं. अब वह दिन-रात गाड़ी चलाकर अपने परिवार का खर्च उठाती हैं. सुरेश ने लिखा कि जब मीडिया में महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती हैं, तब नंदिनी जैसी महिलाएं बिना शोर मचाए असली लड़ाई लड़ रही होती हैं.

सोशल मीडिया ने क्या कहा?

यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और लोगों ने नंदिनी की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि सिंगल मदर होना मुश्किल है, लेकिन नंदिनी दुनिया का सामना बहादुरी से कर रही हैं. किसी ने कहा कि इतनी हिम्मत से यह काम करना काबिले तारीफ है. कई लोगों ने लिखा कि महिला सशक्तिकरण कोई खोखला शब्द नहीं बल्कि नंदिनी जैसी महिलाओं की जिंदगी है. एक यूजर ने उबर और ओला को सुझाव दिया कि महिला यात्रियों के लिए महिला ड्राइवर का अलग विकल्प होना चाहिए. साथ ही महिला ड्राइवरों को यह अधिकार मिले कि अगर कोई यात्री गलत व्यवहार करे तो वह ट्रिप कैंसिल कर सकें और ऐसे यात्रियों को ऐप से ब्लॉक किया जाए.

यह भी पढ़ें: पुरानी SIM फेंकने की गलती मत करना! इस शख्स ने निकाला लाखों का सोना, रातोंरात बना अमीर

क्या यह अकेली मिसाल है?

कई लोगों ने अपनी-अपनी कहानियां भी शेयर कीं. किसी ने कहा कि उसने फ्लिपकार्ट में महिला डिलीवरी पर्सन को देखा है तो किसी ने ई-रिक्शा चलाती महिलाओं की बात की. दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में महिलाएं ऑटो और ई-रिक्शा चला रही हैं और अपने परिवार का सहारा बन रही हैं. नंदिनी की कहानी ने दिखाया कि सशक्तिकरण शब्दों से नहीं, मेहनत और हिम्मत से बनता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

UberUber driverHyderabadsingle mother

Trending news

जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
Maharashtra crime
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
india-us
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
West Bengal
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
bangladesh
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
DNA
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
russia oil
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
Maharashtra Panchayati Raj Elections 2026
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
Sadanandan Master
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
weather news
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम