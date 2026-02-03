ये है 'सुपरहीरो' मां! पति के बिना Uber ड्राइवर बनकर पाल रही 3 बच्चे, कहानी सुनकर भर आएंगी आंखें

Woman Uber Driver In Hyderabad: महिला सशक्तिकरण की बातें अक्सर बड़ी-बड़ी सभाओं और टीवी डिबेट्स में सुनाई देती हैं, लेकिन असली प्रेरणा रोजमर्रा की जिंदगी से निकलती है. हैदराबाद के पत्रकार सुरेश कोचाटिल ने फेसबुक पर एक ऐसी ही कहानी शेयर की, जिसने हजारों लोगों का दिल जीत लिया. यूनियन बजट डिबेट के दौरान जब वह एक टीवी स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक महिला उबर ड्राइवर से हुई और यहीं से यह प्रेरणादायक सफर शुरू हुआ.

कैब बुकिंग में क्या हुआ?

सुरेश ने बताया कि उन्होंने नेशनलिस्ट हब से 99 टीवी तक जाने के लिए कैब बुक की थी. दो ड्राइवरों ने पहले ट्रिप स्वीकार कर फिर कैंसिल कर दिया. तीसरी बार जब कैब मिली तो ऐप पर एक महिला का नाम दिखा और वह चौंक गए. जब गाड़ी आई तो ड्राइवर एक महिला थीं, जिनका नाम नंदिनी था. बातचीत के दौरान उन्हें पता चला कि नंदिनी पिछले एक साल से उबर चला रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 1500 रुपये की सीट पर 'चप्पल' का कब्जा! वंदे भारत ट्रेन में मां ने काटा ऐसा मजाक, VIDEO देख लोगों ने उठाए सवाल

नंदिनी की जिंदगी कैसी है?

नंदिनी मूल रूप से विजयवाड़ा की रहने वाली हैं और तीन बच्चों की सिंगल मदर हैं. बेहतर कमाई और बच्चों की पढ़ाई के लिए वह हैदराबाद आ गईं. अब वह दिन-रात गाड़ी चलाकर अपने परिवार का खर्च उठाती हैं. सुरेश ने लिखा कि जब मीडिया में महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती हैं, तब नंदिनी जैसी महिलाएं बिना शोर मचाए असली लड़ाई लड़ रही होती हैं.

सोशल मीडिया ने क्या कहा?

यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और लोगों ने नंदिनी की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि सिंगल मदर होना मुश्किल है, लेकिन नंदिनी दुनिया का सामना बहादुरी से कर रही हैं. किसी ने कहा कि इतनी हिम्मत से यह काम करना काबिले तारीफ है. कई लोगों ने लिखा कि महिला सशक्तिकरण कोई खोखला शब्द नहीं बल्कि नंदिनी जैसी महिलाओं की जिंदगी है. एक यूजर ने उबर और ओला को सुझाव दिया कि महिला यात्रियों के लिए महिला ड्राइवर का अलग विकल्प होना चाहिए. साथ ही महिला ड्राइवरों को यह अधिकार मिले कि अगर कोई यात्री गलत व्यवहार करे तो वह ट्रिप कैंसिल कर सकें और ऐसे यात्रियों को ऐप से ब्लॉक किया जाए.

यह भी पढ़ें: पुरानी SIM फेंकने की गलती मत करना! इस शख्स ने निकाला लाखों का सोना, रातोंरात बना अमीर

क्या यह अकेली मिसाल है?

कई लोगों ने अपनी-अपनी कहानियां भी शेयर कीं. किसी ने कहा कि उसने फ्लिपकार्ट में महिला डिलीवरी पर्सन को देखा है तो किसी ने ई-रिक्शा चलाती महिलाओं की बात की. दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों में महिलाएं ऑटो और ई-रिक्शा चला रही हैं और अपने परिवार का सहारा बन रही हैं. नंदिनी की कहानी ने दिखाया कि सशक्तिकरण शब्दों से नहीं, मेहनत और हिम्मत से बनता है.