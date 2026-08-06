/Success Story: ₹18 लाख की IT जॉब को मारी लात, शुरू किया ऑर्गेनिक डेयरी का काम! 42 साल का इंजीनियर अब हर महीने छाप रहा लाखों

आज के समय में IT सेक्टर में काम करने वाले हजारों लोग अच्छी सैलरी तो कमा रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक डर हमेशा बना रहता है. यह डर है नौकरी जाने का. पिछले कुछ सालों में लगातार हुई ले-ऑफ की घटनाओं ने कई प्रोफेशनल्स को भविष्य को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है. ऐसे ही माहौल में हैदराबाद के एक 42 साल के इंजीनियर ने ऐसा फैसला लिया, जिसे सुनकर पहले लोग हैरान हुए, लेकिन आज वही फैसला उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है.
उन्होंने लाखों रुपये के पैकेज वाली नौकरी छोड़कर दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का कारोबार शुरू किया. अब उनकी कमाई देखकर लोग भी सोचने लगे हैं कि कभी-कभी जिंदगी में लिया गया बड़ा जोखिम भविष्य बदल सकता है. यह कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे नौकरी से बिजनेस तक की सफल यात्रा का शानदार उदाहरण बता रहे हैं.
बताया जा रहा है कि यह शख्स उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीटेक करने के बाद कई सालों से IT इंडस्ट्री में काम कर रहे थे. उनकी सालाना सैलरी करीब 18 लाख रुपये थी और कॉर्पोरेट लाइफ भी अच्छी चल रही थी. लेकिन समय के साथ IT सेक्टर में बदलाव आने लगे. कई कंपनियों में प्रोजेक्ट कम होने लगे और ले-ऑफ की खबरें लगातार सामने आने लगीं. इसी बीच अमेरिका की आर्थिक परिस्थितियों और ग्लोबल मार्केट में बदलाव का असर भी IT सेक्टर पर दिखाई देने लगा. हर दिन नौकरी जाने की चिंता उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने लगी. उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहना लंबे समय में जोखिम भरा हो सकता है.
There is a guy in my area who completed his B.Tech from Osmania University. He is around 42 years old and was earning about rs18 LPA. Recently, he left his job and started an organic dairy business.
When I asked him why he left his job, he said that after Trump…
— Vikas Alwys (@VikasAlwys) August 4, 2026
ज्यादातर लोग नौकरी छोड़ने का फैसला जल्दबाजी में नहीं लेते और इस इंजीनियर ने भी ऐसा नहीं किया. उन्होंने पहले अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन किया. सबसे बड़ी राहत यह थी कि उनके ऊपर किसी तरह का बैंक लोन या बड़ा कर्ज नहीं था. कुछ सालों की बचत भी उनके पास मौजूद थी. यही वजह रही कि उन्होंने बिना किसी वित्तीय दबाव के नया बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया. उन्होंने सोचा कि रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ा कारोबार हमेशा चल सकता है. इसी सोच के साथ उन्होंने ऑर्गेनिक डेयरी बिजनेस की शुरुआत की.
शुरुआत में उन्होंने सीमित स्तर पर काम शुरू किया. उनका फोकस सिर्फ शुद्ध और ऑर्गेनिक डेयरी प्रोडक्ट्स पर रहा. उन्होंने दूध, दही, पनीर और देसी घी जैसे प्रोडक्ट्स तैयार करने शुरू किए. धीरे-धीरे आसपास के ग्राहकों का भरोसा बढ़ता गया और ऑर्डर भी मिलने लगे. उन्होंने क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया. यही वजह रही कि ग्राहक लगातार उनसे जुड़े रहे और कारोबार धीरे-धीरे बढ़ने लगा. आज उनका डेयरी बिजनेस स्थिर आय का जरिया बन चुका है.
सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, इस समय उनके बिजनेस का मासिक रेवेन्यू करीब 3.5 लाख रुपये तक पहुंच चुका है. इसमें से लगभग 1.5 लाख रुपये हर महीने उनका शुद्ध मुनाफा बताया जा रहा है. इसका मतलब यह है कि अब वह सिर्फ अपनी कमाई के मालिक ही नहीं हैं, बल्कि अपने फैसलों के भी खुद जिम्मेदार हैं. सबसे खास बात यह है कि अब उन्हें हर महीने नौकरी जाने का डर नहीं सताता. उनका पूरा ध्यान बिजनेस बढ़ाने और नए ग्राहकों तक पहुंचने पर है.
इस कहानी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर विकास ऑलवेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया. देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गई. कई लोगों ने इंजीनियर के फैसले की तारीफ की और कहा कि अगर सही प्लानिंग के साथ जोखिम लिया जाए, तो सफलता जरूर मिल सकती है. एक यूजर ने लिखा कि आज के समय में सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना समझदारी नहीं है. अगर मौका मिले, तो अपना कोई छोटा बिजनेस जरूर शुरू करना चाहिए. दूसरे यूजर ने कहा कि इस कहानी से यह सीख मिलती है कि डर से भागने के बजाय उसके लिए तैयारी करनी चाहिए. हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हर किसी के लिए नौकरी छोड़ना सही फैसला नहीं हो सकता. बिजनेस शुरू करने से पहले पर्याप्त बचत, बाजार की समझ और सही योजना होना जरूरी है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी दूसरे की सफलता देखकर जल्दबाजी में नौकरी छोड़ना सही नहीं होगा. हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अलग होती है. अगर किसी के ऊपर लोन है या परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसी पर है, तो बिना तैयारी के ऐसा कदम मुश्किलें पैदा कर सकता है. लेकिन अगर लंबे समय की योजना, पर्याप्त बचत और बिजनेस की अच्छी समझ हो, तो नौकरी के साथ-साथ छोटा कारोबार शुरू करना भविष्य के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है. आज कई लोग फुल-टाइम नौकरी के साथ साइड बिजनेस भी चला रहे हैं, जिससे आय का एक से ज्यादा स्रोत बना रहे हैं.
हैदराबाद के इस इंजीनियर की कहानी सिर्फ नौकरी छोड़ने की नहीं है, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने की कहानी है. उन्होंने डर के माहौल में घबराने के बजाय अपने लिए नया रास्ता चुना और पूरी तैयारी के साथ उस पर काम किया. आज उनकी कमाई सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आजादी की भी है. यह कहानी बताती है कि अगर सोच साफ हो, योजना मजबूत हो और मेहनत करने का जज्बा हो, तो करियर की नई शुरुआत किसी भी उम्र में की जा सकती है. नौकरी हो या बिजनेस, सफलता आखिरकार उसी को मिलती है, जो बदलते समय के साथ खुद को बदलने का साहस रखता है.
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