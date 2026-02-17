मेरा पति 28 लाख की नौकरी छोड़, बनना चाहता है सब इंस्पेक्टर... पत्नी ने सोशल मीडिया पर बयां किया दर्द

Government Job: कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में सालाना 28 लाख रुपये का शानदार पैकेज हो, और आप उसे एक झटके में छोड़कर ₹60,000 की सरकारी नौकरी के लिए दिन-रात पढ़ाई करने की ठान लें. सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने असल जिंदगी में यह रिस्क उठाकर सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. आखिर क्या है खाकी वर्दी का वो आकर्षण और सरकारी नौकरी की वो सुरक्षा, जिसके आगे लाखों की सैलरी भी फीकी पड़ गई? आइए जानते हैं इस दिलचस्प फैसले के पीछे की पूरी कहानी.

हैदराबाद में काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी लाखों की आईटी नौकरी छोड़कर सब-इंस्पेक्टर बनने की इच्छा जताई. यह बात तब सामने आई जब उनकी पत्नी नेहा सिंघल ने एक्स पर पोस्ट लिखकर लोगों से सलाह मांगी. उन्होंने बताया कि दोनों पति-पत्नी पिछले दस साल से आईटी सेक्टर में हैं और उनका एक तीन साल का बच्चा भी है. ऐसे में पति का यह फैसला सबको चौंकाने वाला लगा.

पोस्ट में पत्नी ने क्या लिखा?

नेहा ने अपनी पोस्ट में साफ लिखा कि उनके पति की सालाना सैलरी 28 लाख रुपये है, जबकि उनकी अपनी कमाई 25 लाख के करीब है. इसके बावजूद उनके पति अब सब-इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें सैलरी करीब 60 हजार रुपये महीना होगी. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह फैसला परिवार के लिए सही होगा, खासकर तब जब जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं.

सोशल मीडिया पर कैसी आईं प्रतिक्रियाएं?

पोस्ट वायरल होते ही इंटरनेट पर राय बंट गई. कुछ लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी सैलरी छोड़ना बेवकूफी है और इससे परिवार की आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. वहीं कुछ यूजर्स ने सरकारी नौकरी की प्रतिष्ठा, स्थिरता और सम्मान को अहम बताते हुए इस फैसले का समर्थन किया. लोगों ने वर्क-लाइफ बैलेंस और भविष्य की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी लंबी बहस की.

Me and my husband both have been working as software engineers in Hyderabad for the past 10 years.

His CTC is 28L and mine is 25L. We have a 3 year old kid.

My husband is planning to prepare for SUB-INSPECTOR.

The salary for SI will get around 60K per month. Is it good… — Neha Singhal Trader (@nsinghal211) February 15, 2026

उम्र को लेकर सवाल क्यों उठे?

कई यूजर्स ने उस व्यक्ति की उम्र पर सवाल खड़े किए. उनका कहना था कि अगर उसने 21 साल की उम्र में नौकरी शुरू की और अब उसके पास 10 साल का अनुभव है, तो उसकी उम्र करीब 31 साल है. ऐसे में सब-इंस्पेक्टर की भर्ती में उम्र सीमा कैसे पूरी होगी, यह एक बड़ा सवाल बन गया. कुछ ने यह भी पूछा कि क्या वह किसी आरक्षण श्रेणी में आता है.

लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि 28 लाख सालाना यानी करीब 2.3 लाख रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति अगर 60 हजार पर आ जाता है तो यह बहुत बड़ा झटका होगा. इससे बच्चे की पढ़ाई, घर का खर्च, सेविंग और भविष्य की प्लानिंग पर सीधा असर पड़ेगा. कई यूजर्स ने कहा कि सरकारी नौकरी की सुरक्षा के नाम पर इतना बड़ा आर्थिक नुकसान लेना समझदारी नहीं है.