Advertisement
trendingNow13112370
Hindi Newsजरा हटकेमेरा पति 28 लाख की नौकरी छोड़, बनना चाहता है सब इंस्पेक्टर... पत्नी ने सोशल मीडिया पर बयां किया दर्द

मेरा पति 28 लाख की नौकरी छोड़, बनना चाहता है सब इंस्पेक्टर... पत्नी ने सोशल मीडिया पर बयां किया दर्द

Hyderabad Software Engineer: हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 28 लाख सालाना की आईटी नौकरी छोड़कर सब-इंस्पेक्टर बनने का फैसला लिया, जिस पर उनकी पत्नी की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद नौकरी की सुरक्षा और पैसे को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 17, 2026, 11:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मेरा पति 28 लाख की नौकरी छोड़, बनना चाहता है सब इंस्पेक्टर... पत्नी ने सोशल मीडिया पर बयां किया दर्द

Government Job: कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में सालाना 28 लाख रुपये का शानदार पैकेज हो, और आप उसे एक झटके में छोड़कर ₹60,000 की सरकारी नौकरी के लिए दिन-रात पढ़ाई करने की ठान लें. सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने असल जिंदगी में यह रिस्क उठाकर सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. आखिर क्या है खाकी वर्दी का वो आकर्षण और सरकारी नौकरी की वो सुरक्षा, जिसके आगे लाखों की सैलरी भी फीकी पड़ गई? आइए जानते हैं इस दिलचस्प फैसले के पीछे की पूरी कहानी.

हैदराबाद में काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी लाखों की आईटी नौकरी छोड़कर सब-इंस्पेक्टर बनने की इच्छा जताई. यह बात तब सामने आई जब उनकी पत्नी नेहा सिंघल ने एक्स पर पोस्ट लिखकर लोगों से सलाह मांगी. उन्होंने बताया कि दोनों पति-पत्नी पिछले दस साल से आईटी सेक्टर में हैं और उनका एक तीन साल का बच्चा भी है. ऐसे में पति का यह फैसला सबको चौंकाने वाला लगा.

यह भी पढ़ें: Ind vs Pak: हाथ जोड़कर क्यों खड़े हो गए बाबर आजम? इंडियन्स ने TV पर देखा तो बोले- पक्का, ये भारतीय जासूस है जो...

Add Zee News as a Preferred Source

पोस्ट में पत्नी ने क्या लिखा?

नेहा ने अपनी पोस्ट में साफ लिखा कि उनके पति की सालाना सैलरी 28 लाख रुपये है, जबकि उनकी अपनी कमाई 25 लाख के करीब है. इसके बावजूद उनके पति अब सब-इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें सैलरी करीब 60 हजार रुपये महीना होगी. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह फैसला परिवार के लिए सही होगा, खासकर तब जब जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं.

सोशल मीडिया पर कैसी आईं प्रतिक्रियाएं?

पोस्ट वायरल होते ही इंटरनेट पर राय बंट गई. कुछ लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी सैलरी छोड़ना बेवकूफी है और इससे परिवार की आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है. वहीं कुछ यूजर्स ने सरकारी नौकरी की प्रतिष्ठा, स्थिरता और सम्मान को अहम बताते हुए इस फैसले का समर्थन किया. लोगों ने वर्क-लाइफ बैलेंस और भविष्य की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी लंबी बहस की.

 

 

यह भी पढ़ें: बुमराह को छक्के मारकर 32 घंटे की फिल्म... पाकिस्तानी ने साहिबजादा से कही ऐसी बात, अब खूब मजे ले रहे इंडियन्स

उम्र को लेकर सवाल क्यों उठे?

कई यूजर्स ने उस व्यक्ति की उम्र पर सवाल खड़े किए. उनका कहना था कि अगर उसने 21 साल की उम्र में नौकरी शुरू की और अब उसके पास 10 साल का अनुभव है, तो उसकी उम्र करीब 31 साल है. ऐसे में सब-इंस्पेक्टर की भर्ती में उम्र सीमा कैसे पूरी होगी, यह एक बड़ा सवाल बन गया. कुछ ने यह भी पूछा कि क्या वह किसी आरक्षण श्रेणी में आता है.

लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि 28 लाख सालाना यानी करीब 2.3 लाख रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति अगर 60 हजार पर आ जाता है तो यह बहुत बड़ा झटका होगा. इससे बच्चे की पढ़ाई, घर का खर्च, सेविंग और भविष्य की प्लानिंग पर सीधा असर पड़ेगा. कई यूजर्स ने कहा कि सरकारी नौकरी की सुरक्षा के नाम पर इतना बड़ा आर्थिक नुकसान लेना समझदारी नहीं है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Sub InspectorHyderabadviraltrending

Trending news

चुनाव से पहले सिद्धू दंपती की वापसी पर भाजपा में मंथन, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला
Punjab elections
चुनाव से पहले सिद्धू दंपती की वापसी पर भाजपा में मंथन, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला
'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
Rahul Gandhi
'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
Bhupen Borah Resigns From Congress
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
India Seizes Iranian Oil Tankers
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
India US relations
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
Emmanuel Macron
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
Jammu Kashmir
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
India AI Summit
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
Emmanuel Macron india visit
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
Jammu Kashmir Cyber Crime
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार