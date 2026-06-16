जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने कुमार की सोच और फैसले की जमकर तारीफ शुरू कर दी. कई यूजर्स ने कहा कि असली सफलता वही है, जिसमें इंसान खुश रहे. एक यूजर ने लिखा कि कुमार ने भीड़ के पीछे चलने के बजाय अपनी खुद की राह चुनी है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो अपने पुराने सपनों को भूल चुके हैं. कई लोगों ने यह भी कहा कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर इंसान उसे खुशी और मेहनत के साथ करे तो वही सबसे बड़ी बात है.