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Amazon की नौकरी छोड़ बना Uber ड्राइवर, हैदराबाद के कुमार की कहानी ने जीता लोगों का दिल

Hyderabad Uber Driver Viral Story: हैदराबाद में एक Uber राइड के दौरान सामने आई एक ऐसी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. कभी Amazon जैसी बड़ी कंपनी में काम करने वाले कुमार ने अपनी अच्छी-खासी नौकरी छोड़कर ड्राइविंग को अपना करियर बना लिया. वजह पैसा नहीं, बल्कि उनका जुनून था.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 16, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:50 PM IST
Amazon की नौकरी छोड़ बना Uber ड्राइवर, हैदराबाद के कुमार की कहानी ने जीता लोगों का दिल
Image Credit: Image credit: instagram/@chetnasingh___

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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