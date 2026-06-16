Hyderabad Uber Driver Viral Story: आज के समय में ज्यादातर लोग अच्छी नौकरी, बड़ी कंपनी और ज्यादा सैलरी को सफलता की पहचान मानते हैं. खासकर जब कोई व्यक्ति Amazon जैसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हो, तो बहुत कम लोग ऐसा फैसला लेते हैं कि वह अपनी नौकरी छोड़कर अपने पसंद का काम शुरू कर दें. लेकिन हैदराबाद के कुमार ने ऐसा ही किया.
उन्होंने कॉरपोरेट दुनिया को छोड़कर Uber ड्राइवर बनने का फैसला किया. अब उनकी कहानी सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. कुमार का कहना है कि उन्हें लोगों से मिलना, उनकी कहानियां सुनना और गाड़ी चलाना पसंद है.
इस कहानी को सॉफ्टवेयर डेवलपर और कंटेंट क्रिएटर चेतना सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. चेतना जब हैदराबाद में Uber से सफर कर रही थीं, तभी उनकी मुलाकात ड्राइवर कुमार से हुई. सफर के दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे कुमार की जिंदगी की एक अलग कहानी सामने आई. वीडियो की शुरुआत में लिखा दिखाई देता है कि उन्होंने Amazon छोड़ा और Uber/Rapido शुरू किया. इसके बाद चेतना बताती हैं कि कुमार पहले Amazon में काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर ड्राइविंग को चुना क्योंकि यही उनका असली पैशन था.
कुमार ने बातचीत के दौरान बताया कि उनके लिए ड्राइविंग सिर्फ एक काम नहीं है. उन्हें गाड़ी चलाना पसंद है और इसी वजह से उन्होंने इस फील्ड को चुना. उनका कहना है कि ड्राइविंग के दौरान उन्हें अलग-अलग तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है. कोई दूसरे शहर से आता है, कोई दूसरे देश से, हर इंसान की अपनी कहानी होती है. कुमार को लोगों से बात करना, उनकी जिंदगी के अनुभव सुनना और नए लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है. यही वजह है कि उनके लिए यह नौकरी नहीं, बल्कि एक ऐसा काम है, जिसमें उन्हें खुशी मिलती है.
कुमार ने बताया कि Uber चलाते हुए उन्हें अपना शहर हैदराबाद भी अच्छे से जानने का मौका मिलता है. हर दिन नई जगहों पर जाना, नए लोगों से मिलना और अलग-अलग अनुभव लेना उन्हें पसंद है. चेतना ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आज के समय में जहां ज्यादातर लोग जिम्मेदारियों और समाज की सोच के कारण अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं, वहीं कुमार ने अपनी खुशी को चुना. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग कम मिलते हैं, जो दूसरों की उम्मीदों के बजाय अपनी पसंद के हिसाब से जिंदगी जीने का फैसला लेते हैं.
कुमार ने बताया कि उन्होंने साल 2014 में Uber जॉइन किया था. तब से अब तक वह हजारों ट्रिप पूरी कर चुके हैं. उनकी मेहनत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह करीब 23,600 ट्रिप पूरी कर चुके हैं. इतने लंबे अनुभव के कारण वह Uber के हाई रेटेड ड्राइवर्स में शामिल हैं. उनके काम और व्यवहार की वजह से कई पैसेंजर भी उनकी तारीफ करते हैं.
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने कुमार की सोच और फैसले की जमकर तारीफ शुरू कर दी. कई यूजर्स ने कहा कि असली सफलता वही है, जिसमें इंसान खुश रहे. एक यूजर ने लिखा कि कुमार ने भीड़ के पीछे चलने के बजाय अपनी खुद की राह चुनी है. वहीं, दूसरे यूजर ने कहा कि उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो अपने पुराने सपनों को भूल चुके हैं. कई लोगों ने यह भी कहा कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर इंसान उसे खुशी और मेहनत के साथ करे तो वही सबसे बड़ी बात है.
कुमार की कहानी इसलिए लोगों को पसंद आ रही है क्योंकि यह सिर्फ एक नौकरी बदलने की कहानी नहीं है. यह उस सोच की कहानी है, जहां इंसान अपनी खुशी और पसंद को महत्व देता है. कई लोग जिंदगी में अच्छी नौकरी तो पा लेते हैं, लेकिन अपने मन का काम नहीं कर पाते. कुमार ने दिखाया कि अगर किसी काम को करने में खुशी मिलती है, तो वही काम जिंदगी को बेहतर बना सकता है.
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