OMG: पसंद के ब्लाउज के लिए पति से हुआ झगड़ा, और फिर कमरे में मिली बीवी की लाश

Wife Suicide over Blouse: पति-पत्नी का रिश्ता (Wife Husband Relation) बहुत ही प्यार वाला होता है. कई बार यह रिश्ता गलतफहमियों की वजह से (Woman Suicide in Hyderabad) नाजुक दौर में चला जाता है. फिर दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर (Suicide over Blouse) लड़ाई-झगड़े बढ़ने लगते हैं. हालांकि समझदारी से काम लेने पर इस रिश्ते में हमेशा मिठास बनाई रखी जा सकती है. लेकिन हैदराबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

पसंद का ब्लाउज न मिलने पर नाराज थी पत्नी

हैदराबाद में एक पत्नी ने अपनी पसंद की ब्लाउज न मिलने पर पति से नाराज होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. दरअसल, महिला का पति सिलाई का काम करता है. महिला ने अपने पति को अपनी पसंद का ब्‍लाउज सिलने के लिए दिया था, लेकिन पति को बहुत ज्यादा काम होने के कारण वह अपनी पत्नी का ब्लाउज समय पर सिल नहीं पाया था. इसके बाद महिला इतनी नाराज हुई कि उसने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली.

ये भी पढ़ें- पहली ही डेट पर 4 दोस्तों के साथ पहुंचा बॉयफ्रेंड, फिर लड़की ने उठाया नेक्स्ट लेवल स्टेप

सिलाई का काम करता है पति

महिला का शव उसके घर में मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई है. 35 साल की विजयालक्ष्‍मी हैदराबाद के अंबरपेट इलाके के गोलंका तिरुमाला नगर में सिलाई का काम करने वाले अपने पति तथा दो बच्‍चों के साथ रहती थी. विजयालक्ष्मी का पति श्रीनिवास घर-घर जाकर साड़ी-ब्‍लाउज के कपड़े बेचता है. इसके अलावा वह घर में ही सिलाई का काम भी करता है.

शनिवार को महिला ने अपने पति को एक ब्‍लाउज सिलने के लिए दिया, लेकिन पति उसे सिल नहीं पाया. उसकी जगह पर पति ने उसके लिए दूसरा ब्लाउज सिल दिया, जो विजयालक्ष्मी को पसंद नहीं आया. इसके बाद दोनों के बीच इस मामूली सी बात को लेकर बहस हो गई. विजयालक्ष्मी ने श्रीनिवास से अपनी पसंद का ब्‍लाउज फिर से सिलने के लिए कहा, लेकिन पति ने मना कर दिया.

ये भी पढ़ें- Video: लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए स्टंट कर रहा था शख्स, फिर हुआ खतरनाक एक्सीडेंट

पत्नी हुई गुस्सा और कर ली आत्महत्या!

इस वजह से विजयालक्ष्‍मी इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई कि कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. दोपहर में उनके बच्‍चे जब स्‍कूल से घर वापस लौटे तो बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था. इसके बाद बच्चे दरवाजा खटखटाते रहे लेकिन दरवाजा नहीं खुला. यह बात फैली तो श्रीनिवास भागता हुआ घर आया. जब लगातार दरवाजा पीटने पर भी वह नहीं खुला तो श्रीनिवास ने दरवाजा तोड़ दिया. हालांकि तब तक विजयालक्ष्‍मी की जान चली गई थी. फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है.

ऐसी वायरल खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें