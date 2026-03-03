क्या हो रहा है दुर्घटना का इंतजार... हैदराबाद में बिना सेफ्टी गियर मजदूरों का खौफनाक वीडियो वायरल

हैदराबाद से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे. हम अक्सर सर्कस में कलाकारों को ऊंचाई पर करतब करते देखते हैं, लेकिन यहां तो असली जिंदगी में 'मौत का खेल' चल रहा है. देखा जा सकता है कि एक स्टील ब्रिज का निर्माण हो रहा है, ऊपर मजदूर भारी-भरकम लोहे की छड़ें लेकर पतली पट्टियों पर चल रहे हैं और ठीक उनके नीचे गाड़ियों का समंदर बह रहा है. न कोई जाली, न कोई बैरिकेड और न ही मजदूरों के पास कोई सुरक्षा कवच. इसे देखकर तो यही लगता है कि जैसे ठेकेदार साहब किसी बड़े हादसे का शुभ मुहूर्त निकलवा रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या इंसानी जान की कीमत बस चंद लाख का मुआवजा ही रह गई है?

बिना सुरक्षा उपकरणों के जान जोखिम में

हैदराबाद के संतोष नगर में बन रहे इस स्टील ब्रिज का वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों के पास बुनियादी सुरक्षा उपकरण तक नहीं हैं. न तो उन्होंने सिर पर हेलमेट पहना है और न ही पैरों में मजबूत जूते. सबसे डरावनी बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर काम करते समय उनके शरीर से कोई 'सेफ्टी केबल' या बेल्ट भी नहीं बंधी है. भारी-भरकम लोहे की छड़ों को अपने कंधों पर लादकर ये मजदूर बेहद संकरी जगह पर चल रहे हैं. अगर इस दौरान किसी का भी संतुलन बिगड़ता है, तो वह सीधे नीचे चल रहे ट्रैफिक में गिर सकता है, जिससे उसकी जान जाना लगभग तय है.

Another video from the same bridge site. Look how recklessly the work is being carried out and vehicles are passing right beneath it. The people driving below have no idea their lives are at the mercy of such negligence. This is how disasters happen.pic.twitter.com/2gDHfJQesd — Manas Muduli (@manas_muduli) March 2, 2026

नीचे चलता ट्रैफिक और सिर पर लटकती मौत

इस निर्माण कार्य की सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि पुल के ऊपर भारी काम चल रहा है और नीचे व्यस्त ट्रैफिक को रोका तक नहीं गया है. लोहे की भारी रॉड्स को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है, वह किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं है. एक छोटी सी चूक या हाथ से फिसली एक छड़ नीचे से गुजर रही कारों या बाइक सवारों के लिए काल बन सकती है. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने तीखा तंज कसते हुए लिखा कि यहां सुरक्षा के सारे नियमों को खिड़की से बाहर फेंक दिया गया है. अगर कोई हादसा होता है, तो मुआवजा देकर पल्ला झाड़ लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि जनता और मजदूरों की जान को दांव पर लगाने की अनुमति आखिर दी किसने?

Look how heavy iron beams being lifted for a bridge… while vehicles pass right beneath it. One slip. One miscalculation. Dozens of lives at risk. Your life is worth just Rs 4 lakh compensation and an x post. That’ all. pic.twitter.com/2A8F3ILEJ2 — Manas Muduli (@manas_muduli) March 2, 2026

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

इस वीडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आ रहा था. एक्स (X) पर लोग वीडियो शेयर कर स्थानीय प्रशासन और निर्माण कंपनी को जमकर लताड़ रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि यह "डिजास्टर वेटिंग टू हैपन" यानी बुलाई गई आपदा जैसा है. एक यूजर ने लिखा कि व्यस्त सड़क के ऊपर इस तरह का खतरनाक काम किसी खौफनाक सपने जैसा है, जहां एक छोटी सी गलती दर्जनों लोगों की जान ले सकती है. लोग मांग कर रहे हैं कि संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इससे पहले कि कोई बेगुनाह इस लापरवाही की बलि चढ़ जाए. यह वीडियो आधुनिक निर्माण कार्य के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है.