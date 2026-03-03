Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेक्या हो रहा है दुर्घटना का इंतजार... हैदराबाद में बिना सेफ्टी गियर मजदूरों का खौफनाक वीडियो वायरल

क्या हो रहा है दुर्घटना का इंतजार... हैदराबाद में बिना सेफ्टी गियर मजदूरों का खौफनाक वीडियो वायरल

Hyderabad Viral Video: हैदराबाद के संतोष नगर में बिना किसी सेफ्टी गियर के व्यस्त ट्रैफिक के ऊपर लोहे की छड़ें ले जाते मजदूरों का वीडियो वायरल है. प्रशासन और ठेकेदार की इस भारी लापरवाही ने राहगीरों और मजदूरों की जान को खतरे में डाल दिया है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 03, 2026, 05:22 PM IST
क्या हो रहा है दुर्घटना का इंतजार... हैदराबाद में बिना सेफ्टी गियर मजदूरों का खौफनाक वीडियो वायरल

हैदराबाद से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे. हम अक्सर सर्कस में कलाकारों को ऊंचाई पर करतब करते देखते हैं, लेकिन यहां तो असली जिंदगी में 'मौत का खेल' चल रहा है. देखा जा सकता है कि एक स्टील ब्रिज का निर्माण हो रहा है, ऊपर मजदूर भारी-भरकम लोहे की छड़ें लेकर पतली पट्टियों पर चल रहे हैं और ठीक उनके नीचे गाड़ियों का समंदर बह रहा है. न कोई जाली, न कोई बैरिकेड और न ही मजदूरों के पास कोई सुरक्षा कवच. इसे देखकर तो यही लगता है कि जैसे ठेकेदार साहब किसी बड़े हादसे का शुभ मुहूर्त निकलवा रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या इंसानी जान की कीमत बस चंद लाख का मुआवजा ही रह गई है?

बिना सुरक्षा उपकरणों के जान जोखिम में

हैदराबाद के संतोष नगर में बन रहे इस स्टील ब्रिज का वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि निर्माण कार्य में जुटे मजदूरों के पास बुनियादी सुरक्षा उपकरण तक नहीं हैं. न तो उन्होंने सिर पर हेलमेट पहना है और न ही पैरों में मजबूत जूते. सबसे डरावनी बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर काम करते समय उनके शरीर से कोई 'सेफ्टी केबल' या बेल्ट भी नहीं बंधी है. भारी-भरकम लोहे की छड़ों को अपने कंधों पर लादकर ये मजदूर बेहद संकरी जगह पर चल रहे हैं. अगर इस दौरान किसी का भी संतुलन बिगड़ता है, तो वह सीधे नीचे चल रहे ट्रैफिक में गिर सकता है, जिससे उसकी जान जाना लगभग तय है.

नीचे चलता ट्रैफिक और सिर पर लटकती मौत

इस निर्माण कार्य की सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि पुल के ऊपर भारी काम चल रहा है और नीचे व्यस्त ट्रैफिक को रोका तक नहीं गया है. लोहे की भारी रॉड्स को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है, वह किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं है. एक छोटी सी चूक या हाथ से फिसली एक छड़ नीचे से गुजर रही कारों या बाइक सवारों के लिए काल बन सकती है. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने तीखा तंज कसते हुए लिखा कि यहां सुरक्षा के सारे नियमों को खिड़की से बाहर फेंक दिया गया है. अगर कोई हादसा होता है, तो मुआवजा देकर पल्ला झाड़ लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि जनता और मजदूरों की जान को दांव पर लगाने की अनुमति आखिर दी किसने?

 

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

इस वीडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आ रहा था. एक्स (X) पर लोग वीडियो शेयर कर स्थानीय प्रशासन और निर्माण कंपनी को जमकर लताड़ रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि यह "डिजास्टर वेटिंग टू हैपन" यानी बुलाई गई आपदा जैसा है. एक यूजर ने लिखा कि व्यस्त सड़क के ऊपर इस तरह का खतरनाक काम किसी खौफनाक सपने जैसा है, जहां एक छोटी सी गलती दर्जनों लोगों की जान ले सकती है. लोग मांग कर रहे हैं कि संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इससे पहले कि कोई बेगुनाह इस लापरवाही की बलि चढ़ जाए. यह वीडियो आधुनिक निर्माण कार्य के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

viral videohyderabad videoHyderabad News

