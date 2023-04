Hyundai Creta खरीदकर बुरी तरह फंसा शख्स, रास्ते में रुकी तो गधे से खिंचवाई कार; ढोल-नगाड़े भी बजवाए

गाड़ी को गधे ने शोरूम तक घसीटा

सोशल मीडिया पर चौंकाने वाले एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर एक गधा महंगी कार को घसीट रहा है, जबकि इस दौरान कार मालिक ने ढोल-नगाड़े वाले को भी बुलाया है. कुछ लोग और भी थे, जो गाड़ी को पीछे से धक्का दे रहे थे. कई सारे लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो रखी थी, जो इसमें शामिल होकर साथ चल रहे थे. यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "इंडियन्स से कभी पंगा नहीं लेना. उदयपुर में 18 लाख की गाड़ी खराब हो गई, मालिक ने गधे से खींचकर वापस शोरूम में भेज दिया, नाराज कार मालिक ने शोरूम में फोन किया लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की. इसलिए, उसने अपनी कार खींचने के लिए गधों का इस्तेमाल किया."

Never mess with #indians#Udaipur: 18 lakh car broke down, the owner dragged it with donkeys and sent it back to the showroom,

Angry car owner called the showroom but they didn't help. So, he used donkeys to pull his car. Watch why he did that.#hyundai #donkeypullcar #creta pic.twitter.com/OZMsMoFXyd

