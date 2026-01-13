कार का लोगो बना सवाल, “Verna Kya” पढ़ते ही हंसी से लोटपोट हुए लोग! बोले- अच्छा हुआ टाटा ने...

Hyundai Verna Logo Viral: दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती एक Hyundai Verna उस वक्त सुर्खियों में आ गई, जब किसी ने उसके पीछे लगे लोगो पर नजर डाल ली. Verna नाम को थोड़ा सा बदलकर “Verna Kya” कर दिया गया था. यह छोटा सा बदलाव इतना मजेदार था कि पीछे चल रही कार से किसी ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया. बस फिर क्या था, वीडियो देखते ही लोग हंसते-हंसते शेयर करने लगे.

देसी तड़का लोगों को इतना पसंद क्यों आया?

हिंदी भाषा में ‘Warna Kya’ एक बेहद आम और चुटीला जुमला है, जिसका मतलब होता है “नहीं तो क्या”. यह डायलॉग बॉलीवुड फिल्मों से लेकर रोजमर्रा की बातचीत तक में खूब इस्तेमाल होता है. इसी जुमले को Verna कार के नाम से जोड़कर जो मजाक बनाया गया, उसने लोगों को तुरंत कनेक्ट कर लिया. वीडियो वायरल होते ही इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने मजाक में लिखा, “मारूति ले लूंगा”. दूसरे ने कहा कि उसने भी अपनी कार पर कुछ ऐसा ही लिखवाया है, “वरना क्या कर लेगा”. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसा क्रिएटिव मजाक सिर्फ भारत में ही देखने को मिल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: केक देने गया Zomato Delivery Boy, दरवाजा खुलते ही उसकी आंखों से क्यों बहने लगे आंसू? जानिए पूरी कहानी

यह वीडियो कितनी तेजी से वायरल हुआ?

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट @parag_bajpai से पोस्ट किया गया था. महज कुछ दिनों में इस वीडियो को 2.7 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया और एक लाख से ज्यादा लाइक्स मिले. करीब 4 हजार कमेंट्स के साथ यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया. कुछ यूजर्स ने तो मजeक में यह भी लिखा कि Hyundai को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए. एक ने लिखा, "अच्छा हुआ टाटा गाड़ी नहीं ली, वरना ये तो टाटा-खत्म-बाय बाय लिखवा देता."

यह भी पढ़ें: 36 साल तक मर्द बनकर क्यों जी ये महिला? बेटी के लिए पूरी जिंदगी बदल डाली खुद की पहचान, जानें रुला देने वाला किस्सा

बता दें कि Hyundai Verna भारत की सबसे पसंदीदा सेडान कारों में से एक है. इसका डिजाइन आकर्षक माना जाता है और यह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है. Hyundai की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, भारत में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.69 लाख रुपये से शुरू होती है. शायद यही वजह है कि Verna से जुड़ा यह मजाक लोगों को और ज्यादा पसंद आया.