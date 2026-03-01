'50 साल का हूं फिर भी पैशन जिंदा', अंकल ने दिखाया गाड़ी को कैसे रखा जाता है?

Viral Video: 'मैं 50 साल का हो गया, फिर भी मैंने अपने पैशन को जिंदा रखा है.' ये वायरल हो रहे अंकल का कहना है. अंकल ने वीडियो में पहले अपनी पुरानी बाइक की कंडीशन दिखाई और फिर बच्चों की स्कूटी की कंडीशन दिखाई. ये बताता है कि आजकल बच्चे सिर्फ गाड़ी चलाना जानते हैं. उसे सही से रखना नहीं जानते हैं.
Viral Video: सोशल मीडिया पर अंकल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें अंकल ये दिखाते हैं कि कैसे आजकल की यंग जनरेशन को सिर्फ गाड़ी चलाने से मतलब है. उसे सही से रखना नहीं आता है. वीडियो में अंकल ने पहले अपनी चमचमाती बाइक दिखाई और फिर बच्चों की स्कूटी की तरफ कैमरा घुमाया और रखरखाव में अंतर साफ नजर आ रहा है.
वीडियो में अंकल ने जो अपनी बाइक दिखाई वो एकदम न्यू ब्रांड लग रही है. देख कर ऐसा लग रहा है कि अभी शोरूम से आई है. लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये बाइक नई नहीं है, बल्कि 8 साल पुरानी गाड़ी है. अपनी बाइक को दिखाते हुए अंकल कहते हैं कि देखो ये है 50 प्लस वाले का मेंटेनेंस. इसके बाद वो दूसरी ओर खड़ी सफेद रंग की स्कूटी दिखाते हैं और कहते हैं, 'ये है 25 साल वाली यंग जनरेशन का मेंटेनेंस'.
वीडियो में दिखता है कि अंकल ने अपनी 8 साल पुरानी बाइक को भी बिल्कुल नया बनाकर रखा है. वहीं दूसरी ओर बच्चों की स्कूटी अभी से बेकार हालत में नजर आ रही है. इस दौरान अंकल कहते हैं कि ये सिर्फ गाड़ी खरीदना जानते हैं, इन लोगों से पैशन मेंटेंन नहीं होता.
वीडियो इंस्टाग्राम पर @thelogicaldaddy नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 5.9 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स बड़ी संख्या में रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'खुद हार्ले डेविडसन लेके अपने बेटे को स्कूटी दोगे तो ऐसा ही होगा.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ऐसे ही मेरे पापा कहते हैं.' कुछ यूजर्स ने कहा कि 25 साल वाले ने खुद नहीं खरीदी होगी. वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि अंकल ने सर्विस करवाते ही वीडियो बना दी और पूरी जनरेशन को सुना दिया.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.