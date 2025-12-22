Advertisement
जरा हटकेजिसे अपना भाई माना, वो निकला... मां ने अंधेरे में रखकर किया था सौदा, सच्चाई जान कांप जाएगी रूह

जिसे अपना भाई माना, वो निकला... मां ने अंधेरे में रखकर किया था 'सौदा', सच्चाई जान कांप जाएगी रूह

Viral News: अमेरिका की मॉडल कैटरीना रोज को 16 साल की उम्र में पता चला कि उनका एक भाई 18 साल पहले गोद दे दिया गया था. सालों बाद सोशल मीडिया के जरिए मुलाकात हुई और खून का रिश्ता फिर जुड़ गया. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 22, 2025, 04:10 PM IST
जिसे अपना भाई माना, वो निकला... मां ने अंधेरे में रखकर किया था 'सौदा', सच्चाई जान कांप जाएगी रूह

मां और बच्चे का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है, जहां प्यार और भरोसा बिना शर्त होता है. लेकिन कभी-कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि मां को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, जिनका असर सालों बाद सामने आता है. अमेरिका के एरिजोना में रहने वाली मॉडल कैटरीना रोज की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ. एक ऐसा सच, जो 18 साल तक छिपा रहा और फिर अचानक सामने आकर पूरे परिवार की तस्वीर बदल गया. यह कहानी सिर्फ एक छुपे हुए राज की नहीं, बल्कि टूटे और फिर जुड़े खून के रिश्ते की है.

18 साल तक छुपा रहा एक भाई का सच

कैटरीना रोज हमेशा यही मानती थीं कि उनका परिवार बड़ा और खुशहाल है. उनके पिता की तरफ से तीन भाई और मां की तरफ से छह बहनें थीं. लेकिन जब कैटरीना 16 साल की हुईं, तब उन्हें एक ऐसा सच पता चला, जिसने उन्हें हिला कर रख दिया. उन्हें बताया गया कि उनका एक और भाई है, जिसके बारे में वे कभी नहीं जानती थीं. यह वही युवक था, जिसने अपने 18वें जन्मदिन पर अपने जैविक परिवार की तलाश शुरू की और कैटरीना की मां को संदेश भेजा. इसके बाद मां ने स्वीकार किया कि युवावस्था में वे एक अन्य युवक से गर्भवती हो गई थीं और बेटे को जन्म देने के बाद उसे गुपचुप गोद दे दिया था.

गोद देने का फैसला और बदली जिंदगी

कैटरीना की मां ने यह सच अपने तब के बॉयफ्रेंड, जो बाद में उनके पति बने, को भी बताया था. वह बच्चे को अपनाने और पालने के लिए तैयार थे, लेकिन मां ने अकेले ही उसे गोद देने का फैसला किया. बच्चे को एक धार्मिक परिवार को सौंप दिया गया, जहां उसका बचपन काफी सख्त माहौल में बीता. बाद में जब जैविक पिता को सच्चाई पता चली, तो वे बेटे को अपने साथ ले आए और उसी के साथ उसका पालन-पोषण हुआ. लड़के को अपने दूसरे परिवार के बारे में जानकारी थी, लेकिन कैटरीना और उनकी बहनों को कुछ भी नहीं पता था.

खून का रिश्ता आखिर मिल ही गया

सालों बाद कैटरीना ने अपने भाई को सोशल मीडिया पर देखा और बातचीत शुरू हुई. पहली मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई, जहां कैटरीना खुद उसे रिसीव करने पहुंचीं. दोनों के बीच तुरंत अपनापन महसूस हुआ. वह भाई नीली आंखों और सुनहरे बालों के कारण परिवार से अलग दिखता है, लेकिन दिल से पूरी तरह अपना है. आज वह परिवार का अहम हिस्सा बन चुका है, त्योहार साथ मनाता है और रिश्ते फिर से जुड़ चुके हैं. हालांकि मां से सच छुपाने की कड़वाहट बाकी है, लेकिन यह कहानी साबित करती है कि खून के रिश्ते देर से ही सही, अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं.

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

Viral News

Trending news

