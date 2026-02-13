"12 साल की उम्र से पी रही हूं बीड़ी", दादी ने बताई बचपन की चौंकाने वाली बात

Advertisement
Dadi Ji Shocking Story: सोशल मीडिया पर एक दादी का खतरनाक वीडियो वायरल हो रहा है जो कहती है, मैं 12 साल की उम्र से बीड़ी पी रही हूं छोड़ नहीं सकती. इस दौरान बच्ची दादी का समझाने की नाकाम कोशिश करती रही. चलिए वीडियो देखते हैं और सुनते हैं दादी ने अपने बारे में क्या बताया?

Feb 13, 2026
Shocking Story: यूं तो सोशल मीडिया पर बड़े बुजुर्गों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. जिसमें वो पोते पोती के साथ खेलते नजर आते हैं या अपने जीवन को कोई दिलचस्प किस्सा सुनाते नजर आते हैं. कहते हैं बड़े बुजुर्गों के पास बैठने से ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि उनको लंबे जीवन का अनुभव होता है. लेकिन अगर बड़े बुजुर्ग ही सही रास्ते पर ना हों और बच्चे उन्हें समझाएं तो कैसा हो. जी हां, सोशल मीडिया पर एक दादी का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें बच्ची दादी से बीड़ी पीने के लिए मना करती है तो दादी उल्टा उसी को खरी खोटी सुना देती हैं और ऐसी हैरान कर देने वाली बात बताती हैं.

दादी ने बताई ये चौंकाने वाली बात?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि बेटी कहती हैं दादी जब तुम्हे सब पता है तो उसके बाद भी बीड़ी क्यों पीती हो. इसके जवाब में दादी बीड़ी का कश मारते हुए कहती हैं, मुझे सब कुछ समझ है, लेकिन ये बीड़ी पीना मैं बंद नहीं करूं. इसके बाद बिटिया पूछती है कि जब समझ है तो पीती क्यों हो तो दादी लाचारी से कहती हैं, क्या करूं मेरा टाइम ही पास नहीं होता है. इसके बाद लड़की कहती है इसको छोड़ना पड़ता है ये एक लत है. इसके बाद दादी कहती है, जब जवानी में ना छोड़ी तो अब क्या छूटेगी. इसके बाद दादी ऐसी बात बताती है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. दादी बताती हैं कि वो 12 या 13 साल की उम्र से बीड़ी पी रही हैं. इसके बाद वो बताती हैं कि पिताजी बीड़ी पीकर फेंक देते थे तो मैं उठाकर पी लेती थी. अब दादी की ये बीड़ी वाली वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sakshi.pundir.9085 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 24 हजार से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

