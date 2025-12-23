Advertisement
ये टिफिन लेकर ऑफिस जाऊंगा? बेटे ने दिखाए नखरे तो मां ने देसी अंदाज में दिया जवाब

Viral Video: अगर आपको अपना लंच बॉक्स ही पसंद ना हो तो क्या उसे ऑफिस लेकर जाने का मन करेगा? एक बेटे ने पुराने जमाने का टिफिन ले जाने से मना कर दिया तो मां ने उल्टा बेटे के ही मजे ले लिए. आप भी देखें ये वायरल वीडियो.

 

Dec 23, 2025, 10:47 PM IST
Viral Video: स्कूल के लिए हों या ऑफिस के लिए, आजकल एक से एक फैंसी टिफिन बॉक्स का मार्केट में हैं. ज्यादातर लोग ऑफिस के लिए घर से ही लंच बॉक्स लेकर जाते हैं. मां या पत्नी अपने हाथों से खाना बनाकर टिफिन पैक करती हैं, लेकिन जरा सोचा कि यदि लंच बॉक्स ही तुम्हारी पसंद का ना हो तो क्या उसे ऑफिस लेकर जाने का मन करेगा. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बेटा इस पुराने जमाने का टिफिन समझकर ऑफिस ले जाने से मना करता है. इस पर मां ने जो मजे लिए हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

मां ने इस अंदाज में दिया जवाब
इंटरनेट पर वायरल हो रही वीडियो में दिखता है कि एक बेटे के हाथ में 3 डिब्बे वाला स्टील का टिफिन है. जिसके बाद बेटा मां से गुस्से में कहता है, "ये टिफिन लेकर ऑफिस जाऊंगा मैं?" इसके बाद वो कहता है, "मेरी कोई इज्जत रहने दोगे या नहीं. इस टिफिन को लेकर जाऊंगा मैं तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी." इसके बाद मां ने जवाब देते हुए कहा कि ले आओ टिफिन. वीडियो में लड़का कहता है कि लड़कियां भी देखती हैं मुझे तो मां कहती है कि लड़कियां इसमें नहीं खाती हैं वो क्या छपरन में खाती हैं. अब मां का ये देसी अंदाज में जवाब देना खूब वायरल हो रहा है.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @amma_vlog नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 4.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, "इससे सुरक्षित कोई टिफिन नहीं है. इसमें सुरक्षित रहता है खाना बाकी सब दिखावा है." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं.

office tiffin viral video desi mom

