आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं सर... रिटायर्ड हुए IAS अशोक खेमका तो लोगों के आए दिल छू लेने वाले रिएक्शन

IAS Officer Ashok Khemka: 1991 बैच के IAS अधिकारी अशोक खेमका जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैये के लिए मशहूर हैं, 30 अप्रैल 2025 को 34 साल की सेवा के बाद रिटायर हो गए. उन्होंने एक्स पर लिखा, “आज मेरा IAS करियर पूरा हुआ. मेरे परिवार, सहकर्मियों और शुभचिंतकों का धन्यवाद, जिनके समर्थन के बिना यह सफर संभव नहीं था. अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई, तो माफी मांगता हूं.” यह पोस्ट वायरल हो गई है.

अशोक खेमका कौन हैं?

1965 में कोलकाता में जन्मे अशोक खेमका ने 2012 में रॉबर्ट वाड्रा और DLF के बीच एक जमीन सौदे को रद्द करके सुर्खियां बटोरीं. इस फैसले ने उन्हें जनता की प्रशंसा दिलाई, लेकिन राजनीतिक दबाव भी बढ़ा. वह दिसंबर 2024 में हरियाणा के परिवहन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव थे. उनकी ईमानदारी और साहस ने उन्हें खास बनाया. खेमका के करियर में 57 बार तबादले हुए जो उनकी निडरता को दर्शाता है.

Today I complete my IAS career. Thanks to my family, colleagues and all well-wishers, without whose unflinching support this journey would not have been possible. I apologise if during this journey I rubbed anyone the wrong way.

यह भी पढ़ें: पति बीवी से ज्यादा बिल्ली से करता है प्यार, कोर्ट पहुंची पत्नी तो जज साहब बोले- ये केस दहेज...

IANS की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें अक्सर कम महत्वपूर्ण पदों पर भेजा गया. पिछले 12 साल में, उन्हें चार बार अभिलेखागार विभाग में स्थानांतरित किया गया—2013 में कांग्रेस सरकार के समय एक बार और BJP सरकार में तीन बार. फिर भी, उन्होंने हार नहीं मानी. खेमका की पढ़ाई भी प्रभावशाली है. उन्होंने IIT खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में B.Tech और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से PhD की. इसके अलावा, उन्होंने फाइनेंस में MBA और पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB किया. उनकी शैक्षिक उपलब्धियां उनकी मेहनत और समर्पण को दिखाती हैं.

यह भी पढ़ें: हमको मारो, जिंदा मत छोड़ो... दिल्ली में ताबड़तोड़ बारिश के बाद मीम्स की बौछार, वायरल हुईं ये मजेदार पोस्ट

You don't just rubbed anyone Mr IAS, but whole nation. Your active propaganda against @INCIndia Govts combined with Anna & Vinod Roy was one of the main reason that helped Modi's false narrative that MMS Govt is most corrupt, a narrative that paved a wag of BJPs 2014 massive win

You don’t need apologize sir. If anyone needs to - it’s the politicians, ministers and the public who never stood by you.

All the best and happy retirement. Thank you for all your devotion to this country and its public. Jai Hind

— Arkantos (@sarcastichat) May 1, 2025