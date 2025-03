IAS ऑफिसर दिव्या ने अपनी बेटी के लिए लिखा ऐसा इमोशनल पोस्ट, पढ़कर हर किसी की आंखें हो गई नम

IAS Divya Mittal Viral Post: IAS की अधिकारी दिव्या मित्तल ने अपनी पेशेवर प्रतिबद्धताओं को संतुलित करते हुए मातृत्व की चुनौतियों पर एक भावुक पोस्ट लिखा. एक्स पर दिव्या मित्तल ने स्वीकार किया कि भले ही उन्होंने भारत के दो सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) में स्टडी किया और सिविल सेवक बनने के लिए देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा पास की, लेकिन इनमें से कोई भी उन्हें मां बनने की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं कर सका.

आईएएस अधिकारी ने बीते शनिवार को अपने दो छोटी बेटियों के पालन-पोषण के प्रयासों और सफलताओं के बारे में कई विचार शेयर किए, साथ ही अपने मांगलिक करियर को भी संतुलित किया. दिव्या मित्तल ने एक्स पर लिखा, "मैं एक आईएएस अधिकारी हूं. मैंने आईआईटी और आईआईएम से पढ़ाई की है. मैंने यह सब हासिल करने के लिए संघर्ष किया है. लेकिन मेरी 2 छोटी बेटियों के पालन-पोषण की चुनौतियों के लिए मुझे कुछ भी तैयार नहीं कर सका."

बेटी की आवाज दबाने की कोशिश

अगले ट्वीट में, उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी बेटी आठ साल की है. उन्होंने लिखा, "जब वह उनसे अलग होती है, तो दुनिया पहले से ही उसकी छोटी आवाज को बंद करने की कोशिश करती है. हम उनकी रोशनी को कम नहीं होने दे सकते." उन्होंने आगे कहा कि एक माता-पिता के रूप में, उनका मानना ​​है कि उनका कर्तव्य है कि वे अपनी बेटियों को सिखाएं कि उनकी आवाज मायने रखती है, भले ही निंदा का सामना करना पड़े. उन्होंने कहा, "उसे सम्मानजनक लेकिन दृढ़ रहना सिखाएं. उसे बताएं, उसकी आवाज मायने रखती है, भले ही वह कांप रही हो."

My elder daughter is 8. Already the world tries to shut her tiny voice, when she differs with them. We can’t let them dim their light. Teach her to be respectful but firm. Tell her, her voice matters, even when its shaky

— Divya Mittal (@divyamittal_IAS) March 8, 2025