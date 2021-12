IAS ने सूट-बूट में बनाया पोहा, फोटो शेयर कर बोले- 'मैंने पकाया'; तो लोगों ने पकड़ ली ये 'गलती'

Viral Photo: भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी राज शेखर (Raj Shekhar) ने हाल ही में खाना पकाने में अपना हाथ आजमाया और ट्विटर पर अपनी रसोई से एक तस्वीर भी साझा की. हालांकि, चील की आंखों वाले सोशल मीडिया यूजर्स ने यह नोटिस किया कि तस्वीर में कुछ सही नहीं था. जब IAS राज शेखर ने रविवार को पोहा पकाते हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, तो ट्विटर यूजर्स यह देखकर खुश हो गए.

हालांकि, उनके खाना पकाने वाले बर्तन के नीचे गैस बर्नर नहीं जल रहा था. इस पर IAS अधिकारी को लेकर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ हल्के-फुल्के मजाक का निशाना भी बनाया. हालांकि कुछ यूजर्स उनके बचाव में आए, यह बताते हुए कि पोहा पकने के बाद गैस बंद कर दी गई होगी.

Please wish me Good Luck.

Trying my luck in Cooking…

Preparing the Poha for the Breakfast under guidance of Home Minister… pic.twitter.com/y607j5Yzr1

— Raj Shekhar IAS (@rajiasup) December 19, 2021