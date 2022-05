IAS ऑफिसर ने पकड़ी ऐसी गलती, देखकर लोगों ने पकड़ लिया अपना माथा; यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

IAS Officer Tweet: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कई IAS आफिसर्स मजेदार और इंस्पीरेशनल वीडियो या फोटो शेयर करते हैं. एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जिसे आईएएस अधिकारी डॉ. एमवी रॉव (IAS Officer Dr MV Rao) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. इस तस्वीर में ऑफिसर्स मेस का हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है, जिसमें लिखा है 'अधिकारियों गड़बड़.' इस गलती को आईएएस अधिकारी ने पकड़ लिया और तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. अब इस तस्वीर को लेकर सभी मजाक उड़ा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले इस तस्वीर पर आईएएस अधिकारी डॉ. एमवी रॉव (IAS Officer Dr MV Rao) ने एक मजेदार कैप्शन भी दिया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'ऑनलाइन ट्रांसलेशन जिंदाबाद.'

बताते चले कि जल्द ट्रांसलेशन के लिए लोग गूगल का टूल यूज करते हैं. गूगल ट्रांसलेट (Google Translate) पर न सिर्फ हिंदी बल्कि दुनिया की सभी भाषाओं को अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया जा सकता है. हालांकि, कभी-कभी गूगल किसी वर्ड या सेंटेंश को गलत ट्रांसलेट कर देता है, जिसका मतलब कुछ और ही हो जाता है. कुछ लोग इस गलती को पकड़कर सही कर लेते हैं, जबकि कई ऐसे होते हैं जो ट्रांसलेट करने के बाद बिना देखे ही कॉपी-पेस्ट कर लेते हैं. कुछ ऐसा ही इस तस्वीर में देखने को मिला.

सोशल मीडिया पर यह ट्वीट वायरल होने के बाद लोग अपने-अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. यूजर्स ने न सिर्फ इसका मजाक उड़ाया बल्कि कई और उदाहरण भी पेश किये. एक यूजर ने लिखा, 'हमारे देश की विडंबना यह है कि हमारे देश में हिंदी सीखने और बोलने में लोग शर्म महसूस करते हैं, लेकिन अंग्रेजी सीखने और बोलने में गर्व महसूस करते हैं. जैसे कि अंग्रेजी उनकी मातृभाषा हो. खासतौर से दक्षिण भारत हमेशा ही हिंदी का विरोध करता है जबकि अंग्रेजी उनके लिए अपनी भाषा है.'

Sir, Being a public and highly respected official, it's irresponsible on your part to share such forwards when it could be easily figured out that the image posted by you is doctored.@ipsvijrk Sirji original is appended here pls. pic.twitter.com/5d3LDVjzGQ

— Umang (@Umang1India) April 30, 2022