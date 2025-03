IAS ऑफिसर डी कृष्ण भास्कर ने 5 साल में ऐसा क्या किया? आनंद महिंद्रा तारीफ करते नहीं थक रहे

Anand Mahindra Viral Post: बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा एक मेहनती आईएएस अधिकारी डी. कृष्ण भास्कर की तारीफ करते नहीं थक रहे. तेलंगाना के राजन्ना-सिरसिल्ला जिले में कलेक्टर के रूप में काम करते हुए कृष्ण भास्कर ने 2020 में इतिहास रच दिया. उन्होंने चार साल से कम समय में भूजल स्तर को छह मीटर बढ़ा दिया. सोमवार को एक्स पर आनंद महिंद्रा ने इस अधिकारी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश में, जहां अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है, पानी की कमी बड़ी समस्या है. कृष्ण भास्कर ने इस समस्या का नया हल निकाला.

भास्कर ने कैसे किया कमाल?

'द बेटर इंडिया' को दिए इंटरव्यू में कृष्ण भास्कर ने बताया कि उन्होंने पानी की कमी को रोकने के लिए क्या किया. उनके नेतृत्व में जिले ने पानी बचाने का बड़ा अभियान चलाया. टैंकों को बेहतर बनाया गया, पाइप से पानी की व्यवस्था की गई, जलाशयों के लिए जमीन ली गई, पानी के स्रोतों की सफाई की गई और खाइयां खोदी गईं. भास्कर ने कहा कि छोटे टैंकों की सफाई की गई, जो जलाशयों के पास थे. इससे पानी की उपलब्धता बढ़ी.

