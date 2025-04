वह IAS ऑफिसर हैं, अंग्रेजी टीचर नहीं... इंग्लिश में की छोटी सी गलती, लोगों ने किया ट्रोल; फिर मिला ऐसा जवाब

IAS Officer Ram Prakash: यूपीएससी ने 28 अप्रैल को एनडीए-1 परीक्षा के परिणाम घोषित किए. इस बीच एक आईएएस अधिकारी राम प्रकाश ने सोशल मीडिया पर अपनी यूपीएससी सफर को याद किया. सात साल पहले 27 अप्रैल 2018 को उन्होंने यह परीक्षा पास की थी. अपनी पोस्ट में उन्होंने अपनी पत्नी का भी जिक्र किया, जिन्होंने भी यह कठिन परीक्षा पास की थी. लेकिन उनकी पोस्ट उनकी प्रेरणादायक कहानी की वजह से नहीं, बल्कि अंग्रेजी की गलतियों के कारण वायरल हो गई.

यह भी पढ़ें: मोटापे से बौखलाए शख्स ने की ऐसी ताबड़तोड़ एक्सरसाइज, 5 महीने में घटा लिया 30KG वेट; जानें कैसे

आखिर पोस्ट में क्या थी गलती?

राम प्रकाश ने एक्स पर लिखा, “मैं 27 अप्रैल 2018 को रात 8 बजे आईएएस बना. ठीक 7 साल पहले मैंने कम से कम एक घंटे तक अपने परिवार को परिणाम नहीं बताया. वह एक खास एहसास था.” उनकी लाइन “I didn’t told anyone” ने लोगों का ध्यान खींचा. सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत इस गलती को पकड़ा और बताया कि सही शब्द “I didn’t tell” है. राम प्रकाश ने जवाब दिया, “ठीक है, मेरी गलती.”

I know that English isn’t our primary language but if this is the level of IAS officers of our country, then I’ve zero hopes. pic.twitter.com/rYLqDkWz9Y

— Varun Uppal (@imvarunuppal) April 28, 2025