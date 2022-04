IAS अधिकारी ने तस्वीर शेयर कर लोगों से पूछा बचपन से जुड़ा खास सवाल, क्या आपने किया है ऐसा

Picture Related to Childhood: गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है. राजधानी दिल्ली समेत देश के कुछ इलाको में अभी से ही गर्मी से बुरा हाल है. ऐसे में लोग अपने घरों में कूलर, पंखे चलाने लगे हैं. जिन इलाकों में बिजली रहती है, वहां लोग पंखे, कूलर का जमकर इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, कई गांव ऐसे भी हैं जहां बिजली की दिक्कत रहती है. ऐसे में लोग गर्मी के दिनों में छतों पर सोते नजर आते हैं.

IAS अधिकारी अवनीश शरण ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक बहुत ही खास तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स से बचपन से जुड़ा एक सवाल पूछा है. IAS अधिकारी ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें कुछ लोग छत पर सोते नजर आ रहे हैं. आप देख सकते हैं कि गर्मी से बचने के लिए लोग छत पर बिस्तर बिछाकर सो रहे हैं. तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद काफी वायरल हो रही है.

ट्विटर पर तस्वीर को शेयर करने के बाद IAS अधिकारी अवनीश शरण ने इंटरनेट यूजर्स से सवाल पूछा है कि अपने बचपन में गर्मियों में कौन-कौन छत पर सोता था? IAS अधिकारी द्वारा इस सवाल के पूछे जाने के बाद लोगों ने तरह-तरह के जवाब दिए हैं. कई लोगों ने बताया है कि वह अपने बचपन के दिनों में गर्मियों में छत पर सोते थे, क्योंकि तब रात में बिजली की बहुत समस्या होती थी. वहीं कुछ लोग कर रहे हैं कि अब बिजली की समस्या इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए उन्होंने छत पर सोना बंद कर दिया है.

Who else slept on the terrace of the house during Summer in their Childhood ? pic.twitter.com/HuFsVDyiho

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) April 22, 2022