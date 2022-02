हमारे बुजुर्ग हमेशा हमें फूड वेस्ट (खाने की बर्बादी) से बचने के लिए भोजन के छोटे हिस्से लेना सिखाते थे. हालांकि, किसी न किसी तरह, अधिकांश लोग इस पाठ को भूल जाते हैं, और यह सामाजिक समारोह खासकर शादियों में जरूर होते हुए देखा गया है. लोग शादी का आयोजन करते समय ग्रैंड पार्टी तो करते हैं, लेकिन उसमें खाने की बर्बादी बहुत होती है. शादी में बड़ी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती हैं, जिसकी वजह से लोग ज्यादा खाना बनवा लेते हैं. अधिक खाने को मजबूरीवश फेंकना पड़ता है. वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो प्लेट में ज्यादा खाना ले लेते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं. हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं, जो रोजाना खाने के लिए तिल-तिल तरस रहे हैं.

हालांकि, इस तरह की शादी-पार्टी या बड़ी मीटिंग्स में बर्बाद होने वाले भोजन की मात्रा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. आईएएस अधिकारी अवनीश शरण (IAS Awanish Sharan) द्वारा साझा की गई भोजन की बर्बादी की एक तस्वीर सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रही है, और इसने कई लोगों को हैरान कर दिया है. अवनीश शरण ने ट्विटर पर तस्वीर साझा की जिसमें हम एक व्यक्ति को एक शादी के आयोजन के बाद प्लेट साफ करते हुए देख सकते हैं. प्लेटों के बगल में भोजन का ढेर जो हमें दिखाई देता है. वह पके चावल हैं, जो लोगों ने अपने प्लेट्स में छोड़ दिए थे.

बड़ी मात्रा में भोजन की बर्बादी की ओर इशारा करते हुए आईएएस अधिकारी ने लिखा, 'वह फोटो जो आपके वेडिंग फोटोग्राफर से छूट गया. खाना बर्बाद करना बंद करो.' यह तस्वीर अब तक 13.8k लाइक्स और 2,600 से रीट्वीट के साथ वायरल हो चुकी है. कमेंट सेक्शन में लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और आक्रोश जता रहे हैं. कमेंट्स में कई लोगों ने सुझाव दिया और ऐसी स्थितियों से निपटने के तरीकों के बारे में भी बताया.

The photo that your wedding photographer missed.

Stop wasting FOOD. pic.twitter.com/kKx9Mxadpp

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) February 18, 2022