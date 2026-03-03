-14 डिग्री में भी आइसक्रीम के लिए लंबी लाइन क्यों लगाते हैं लोग? क्या है 77 साल पुरानी अनोखी परंपरा

Spring tradition: कहते हैं कि अगर इरादा पक्का हो तो मौसम भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता. मिनेसोटा के मूरहेड में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां -14 डिग्री की जानलेवा ठंड और चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर के बावजूद लोग घर में दुबकने के बजाय डेयरी क्वीन के बाहर लंबी लाइनों में खड़े नजर आए. 77 सालों से चली आ रही इस अनोखी परंपरा के लिए लोग सुबह 7 बजे से ही भारी कपड़ों और दस्तानों में लिपटे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे. आखिर क्या है उस 'बटरस्कॉच मिल्कशेक' और 'चिली बार' का जादू, जिसके लिए लोग बर्फीले तूफान से भी भिड़ जाते हैं? आइए जानते हैं इस 'ठंडी' दीवानगी की पूरी कहानी.

अमेरिका के मिनीसोटा में अभी भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन मूरहेड शहर में एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है. यहां हर साल 1 मार्च को 77 साल पुरानी वॉक-अप आइसक्रीम शॉप मूरहेड डेयरी क्वीन खुलती है. चाहे बर्फ गिरे या तापमान शून्य से नीचे चला जाए, लोग लाइन में लगकर आइसक्रीम जरूर खाते हैं. उनके लिए यह सिर्फ आइसक्रीम नहीं, बल्कि बसंत की शुरुआत का संकेत है.

लोग बर्फीले तूफान में भी क्यों पहुंचते हैं?

रिटायर्ड पादरी जेरी प्रोटेक्स्टर जैसे कई लोग मानते हैं कि यह उनकी मजबूती और समुदाय की एकता का प्रतीक है. वे बटरस्कॉच मिल्कशेक और चॉकलेट-मिंट ब्लिजर्ड लेने पहुंचे थे. उनका कहना है कि यह परंपरा लोगों को जोड़ती है और दुनिया में चल रही उथल-पुथल के बीच उम्मीद देती है. मालिक ट्रॉय और डायन डीलियोन के मुताबिक, यह दुकान सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव है.

माइनस तापमान में भी सैकड़ों ग्राहक कैसे?

रविवार को जब दुकान खुली तो तापमान सिर्फ 6 डिग्री फारेनहाइट यानी करीब माइनस 14 डिग्री सेल्सियस था. फिर भी औसतन 1200 लोग ओपनिंग डे पर पहुंचते हैं. कुछ लोग तो सुबह 7 बजे से पहले ही लाइन में लग जाते हैं ताकि वे पहले ग्राहक बन सकें. पहले नंबर पर आना पूरे साल शेखी बघारने जैसा माना जाता है. लोग मोटे कपड़े पहनकर बर्फ के बीच खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं.

यहां कौन-कौन सी खास चीजें मिलती हैं?

इस स्टोर की खासियत यह है कि यहां कई ऐसी ट्रीट्स मिलती हैं जो दूसरी जगह नहीं मिलतीं. जैसे मिस्टर माल्टी, कर्ली शेक, मंकी टेल और पुराने फ्लेवर वाली ब्लिजर्ड. 1950 के दशक में यहीं बनाई गई डिली बार आज भी लोगों की पसंद है. मालिकों का कहना है कि जब तक सामग्री उपलब्ध है, वे ग्राहकों को उनकी पसंद जरूर देंगे.

यह स्टोर अपनी उम्र की वजह से विशेष दर्जा रखता है और यहां ऐप या कियोस्क से ऑर्डर नहीं होता. ग्राहक सीधे खिड़की पर जाकर ऑर्डर देते हैं. लोग अपने बच्चों और पालतू कुत्तों के साथ आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और बर्फीले मौसम में भी आइसक्रीम का मजा लेते हैं. कई लोगों के लिए यह सर्दियों के अंत और नए मौसम की शुरुआत का जश्न है.

क्या सच में यही है बसंत की शुरुआत?

स्थानीय लोग मानते हैं कि चाहे मौसम कैसा भी हो, डेयरी क्वीन की ओपनिंग के साथ ही बसंत शुरू हो जाता है. बर्फ से ढकी जमीन और चमकती धूप के बीच आइसक्रीम खाना उन्हें गर्मियों की याद दिलाता है. ट्रॉय डीलियोन कहते हैं कि अक्सर इस दिन बर्फबारी या जीरो से नीचे तापमान रहता है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं. यही इस परंपरा की खूबसूरती है.