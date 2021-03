ज्वालामुखी फटने के बाद ड्रोन कैमरे से कैद चौंकाने वाला Video आया सामने, जरूर देखना चाहेंगे आप

नई दिल्ली: ज्वालामुखी के फटने के बाद हवा में उड़ने वाला गुबार तो आपने तस्वीरों में काफी देखा होगा, लेकिन इस बार कुछ ऐसे वीडियो आए हैं, जिसे देखने के बाद भौचक्का रह जाना लाजमी है. जी हां, आइसलैंड में एक ज्वालामुखी फटने के बाद फोटोग्राफर ने अपने ड्रोन कैमरे से कई ऐसी वीडियो कैप्चर किए हैं, जिन्हें देखने के बाद आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे. लावा की करीब से वीडियो कैप्चर करने वाले फोटोग्राफर एंटोनी क्विंटानो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक के पास फाग्रादाल्सफजाल ज्वालामुखी विस्फोट की कई सारी वीडियो पोस्ट की हैं. फिलहाल, फाग्रादाल्सफजाल ज्वालामुखी से फटने से किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा.

आइसलैंड स्थित रेक्याविक से करीब 40 किलोमीटर दूर रेक्येनीस पेनिनसुला में ज्वालामुखी फटा है. वीडियो में देखा जा सकता है ज्वालामुखी फटने के बाद लावा किस तरह अपने आस-पास इलाकों में फैलता जा रहा है. रिपोर्ट की माने तो यह ज्वालामुखी करीब 800 साल से नहीं फूटा था. यह वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर आने के बाद बेहद तेजी से वायरल हो रहा है.

It's the sounds and the close up details for me.

Follow me for Iceland and photography updates.#nature #iceland #volcano pic.twitter.com/v390sirfXw

