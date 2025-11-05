Advertisement
Hindi Newsजरा हटके

स्विट्जरलैंड में आज भी है DDLJ ब्रिज, जहां पर लोग करते हैं शाहरुख जैसा पोज; ऐसी है मान्यता

DDLJ Bridge Switzerland: स्विट्जरलैंड का वही ब्रिज जहां शाहरुख खान ने कहा था पलट, अब फिर से वायरल हो गया है. एक विदेशी टूरिस्ट ने इस DDLJ लोकेशन का वीडियो शेयर किया है, जिसने लोगों को फिर से 90s के रोमांस में लौटा दिया है.

 

Nov 05, 2025, 06:50 AM IST
Shah Rukh Khan Palat Scene: सोशल मीडिया पर एक विदेशी टूरिस्ट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वह स्विट्जरलैंड के सानेन गांव के उसी ब्रिज पर खड़ा है, जहां शाहरुख खान ने ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ में कहा था पलट. उस टूरिस्ट ने वीडियो में बताया कि यह दुनिया के सबसे मशहूर ब्रिजों में से एक है, क्योंकि इस फिल्म ने थिएटर्स में चलना कभी बंद नहीं किया. उसने कहा, “अगर वह पलटती है, तो वह तुमसे प्यार करती है.” यह लाइन सुनकर लोग आज भी रोमांस का जादू महसूस करते हैं.

लोगों की भावनाओं को क्यों छू गया यह वीडियो?

वीडियो के कमेंट सेक्शन में फैन्स ने अपने दिल की बात कही. किसी ने लिखा, “यह पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अनुभव था.” तो किसी ने कहा, “DDLJ एक सदी की सबसे रोमांटिक फिल्म है.” शाहरुख खान के चाहने वालों ने फिर से उस दौर की यादें ताजा कर दीं जब सिनेमा सिर्फ पर्दे पर नहीं, दिलों में बसता था.

DDLJ ब्रिज कहां स्थित है और क्यों है इतना खास?

यह खूबसूरत ब्रिज सानेन नामक छोटे से गांव में है, जो Gstaad के पास स्थित है. चारों ओर हरे मैदान, लकड़ी के घर और बर्फ से ढकी चोटियां इसे पोस्टकार्ड जैसी खूबसूरती देती हैं. यही वह जगह है जहां ‘पलट’ सीन फिल्माया गया था, जिसने 90s के रोमांस को नई परिभाषा दी. आज भी यहां आने वाले सैलानी राज और सिमरन की तरह पोज देते हैं और उस जादू को दोबारा जीते हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ALIVE KHAN (@aamirkhan2994)

 

भारतीय टूरिस्ट्स के लिए यह लोकेशन क्यों है इतनी भावनात्मक?

सानेन पहुंचकर सिर्फ यह ब्रिज ही नहीं, बल्कि DDLJ में दिखाया गया रेलवे स्टेशन और चर्च भी देखे जा सकते हैं. स्थानीय लोग इस बॉलीवुड कनेक्शन पर गर्व करते हैं. ब्रिज के पास SRK और काजोल की तस्वीरें लगी हैं, जो हर पर्यटक को उस दौर की याद दिलाती हैं जब भारत का रोमांस यूरोप की वादियों में बसता था.

कैसे पहुंचे इस मशहूर DDLJ ब्रिज तक?

सानेन तक पहुंचना बेहद आसान है. सबसे नज़दीकी शहर Gstaad है, जो Zurich, Bern और Montreux से ट्रेन द्वारा जुड़ा है. Gstaad से Saanen सिर्फ 5 मिनट की ट्रेन यात्रा या 30 मिनट की वॉक पर है. स्टेशन से ब्रिज तक पैदल कुछ ही मिनटों में पहुंचा जा सकता है. नदी के पार यह लकड़ी का पुराना पुल अपने खूबसूरत बैकड्रॉप के साथ तुरंत पहचान में आ जाता है.

DDLJ का यह ब्रिज सिर्फ एक शूटिंग लोकेशन नहीं, बल्कि रोमांस का प्रतीक बन चुका है. हर साल हजारों भारतीय टूरिस्ट यहां आते हैं, उस एक पल को जीने के लिए जब सिनेमा ने प्यार को अमर कर दिया था.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

DDLJswitzerland

