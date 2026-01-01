ICSE स्टूडेंट ने खोली Dhurandhar फिल्म के डायलॉग की पोल! क्या आप पहचान पाए छुपा हुआ ये कनेक्शन?

Advertisement
ICSE Students Dhurandhar Movie: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर के एक डायलॉग ने ICSE छात्रों की पुरानी यादें ताजा कर दीं. एक वायरल वीडियो में एक पूर्व ICSE छात्रा ने बताया कि कैसे स्कूल में पढ़ी इंग्लिश लिटरेचर आज भी फिल्मों के सीन समझने में काम आ रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 01, 2026, 11:38 AM IST
ICSE Student On Dhurandhar: इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक छोटे से वीडियो ने देशभर के पूर्व ICSE छात्रों को नॉस्टेलिजिया में ले गया. वीडियो में एक लड़की अपने स्कूल के दिनों की इंग्लिश लिटरेचर की किताब निकालती है और बताती है कि यह आज भी उसके लिए कितनी खास है. यह पल धीरे-धीरे पढ़ाई की मेहनत और अनुशासन की याद दिलाने वाला बन जाता है. वीडियो की शुरुआत महिला के उत्साह से होती है, जब वह कैमरे से कहती है कि उसने कुछ खास ढूंढ निकाला है. इसके बाद वह अपनी पुरानी इंग्लिश टेक्स्टबुक Treasure Trove दिखाती है, जो ICSE छात्रों के लिए बेहद यादगार नाम है. किताब के पन्ने पुराने हैं और हर पेज पर हाथ से लिखे नोट्स भरे हुए नजर आते हैं.

ICSE की पढ़ाई इतनी डिटेल्ड क्यों?

महिला बताती है कि किताब की हर एक लाइन के पीछे उन्हें लगभग दस लाइनें लिखवाई जाती थीं. जैसे-जैसे वह पन्ने पलटती है, साफ दिखता है कि हर जगह व्याख्या, री-राइटिंग और एनालिसिस भरा हुआ है. उसके मुताबिक, छात्रों से उम्मीद की जाती थी कि वे हर वाक्य का अर्थ, संदर्भ और भाव पूरी तरह समझें. वह मानती है कि उसे खुद पर थोड़ा गर्व होता है कि वह ICSE की छात्रा रही है. उसकी नजर में यह बोर्ड सिर्फ रटने की नहीं, बल्कि सोचने और समझने की ट्रेनिंग देता था. यही वजह है कि सालों बाद भी वे बातें दिमाग में ताजा हैं.

धुरंधर फिल्म का कौन सा सीन यादगार बन गया?

वीडियो में वह बताती है कि हाल ही में उसने दोस्तों के साथ रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर देखी. फिल्म के आखिरी हिस्से में स्क्रीन पर “Et tu, Brute?” लिखा आता है. उसके दोस्त इस लाइन को देखकर कन्फ्यूज हो गए, लेकिन वह तुरंत समझ गई कि यह Julius Caesar से जुड़ा रेफरेंस है. वह बताती है कि उसने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्होंने यह रेफरेंस समझा. जब किसी ने हां नहीं कहा तो उसे हैरानी हुई कि इतना साफ कनेक्शन लोग कैसे मिस कर गए. उसी पल उसे अपनी ICSE की पढ़ाई याद आ गई.

स्कूल के दिनों की मेहनत आज क्यों याद आई?

वह कहती है कि 10वीं, 11वीं और 12वीं में उसने सुबह छह बजे उठकर इंग्लिश ट्यूशन ली, वह भी शनिवार और रविवार को. पन्नों पर पन्ने लिखने की वही मेहनत आज उसे गर्व महसूस कराती है. वीडियो के अंत में वह बाकी ICSE छात्रों से कमेंट करने की अपील करती है. “ICSE supremacyyy” कैप्शन के साथ शेयर किए गए इस वीडियो को 29 दिसंबर को पोस्ट किया गया था और अब इसे 13 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, “Et tu, Brute? Is personal yaar.” दूसरे ने कहा, “Tempest, Merchant of Venice, Hamlet पढ़कर लगता था English Honours कर रहे हैं.” कई लोगों ने इसे पूरा nostalgia बताया.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

DhurandharRanveer SinghICSEjulius caesar

