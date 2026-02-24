Advertisement
मौत से ठीक पहले क्या कहते हैं लोग? ICU नर्स ने खोले वो राज जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया

मौत से ठीक पहले क्या कहते हैं लोग? ICU नर्स ने खोले वो राज जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया

आईसीयू में काम करने वाली एक नर्स ने खुलासा किया है कि मौत से ठीक पहले मरीज अक्सर कुछ समान बातें कहते हैं. वायरल वीडियो में बताए गए अनुभवों ने जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्य पर नई बहस छेड़ दी है.

 

Feb 24, 2026
मौत से ठीक पहले क्या कहते हैं लोग? ICU नर्स ने खोले वो राज जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया

ICU Nurse Experience: अमेरिका के फ्लोरिडा में 29 वर्षीय नर्स किर्स्टी रॉबर्ट्स ने दावा किया है कि गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में काम करते हुए उन्होंने कई मरीजों को अंतिम सांस लेते देखा है. पिछले चार वर्षों के अनुभव के आधार पर उनका कहना है कि मृत्यु से ठीक पहले कई लोगों में एक तरह का ‘आध्यात्मिक बदलाव’ दिखाई देता है, जिसे वह पूरी तरह चिकित्सकीय शब्दों में समझा नहीं पातीं.

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए उनके वीडियो को छह लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. उसमें उन्होंने बताया कि अंतिम क्षणों में मरीज अक्सर कुछ समान वाक्य कहते हैं. जैसे- “कृपया मेरे परिवार को बताना कि मैं उनसे प्यार करता हूं”, “मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा”, या “मुझे लगता है मैं अब मरने वाला हूं.” उनका कहना है कि ऐसी बातें कहने के कुछ समय बाद कई मरीज सचमुच दम तोड़ देते हैं.

यह भी पढ़ें: 100 साल तक वैज्ञानिक भी थे फेल, अब खुला अंटार्कटिका के 'खूनी झरने' का सबसे खौफनाक राज!

क्या पहले से हो जाता है एहसास?

नर्स के मुताबिक, कई बार मरीजों की जांच रिपोर्ट और जीवन रक्षक संकेत सामान्य दिखाई देते हैं. डॉक्टरों को तत्काल खतरा नजर नहीं आता, लेकिन अचानक स्थिति बदल जाती है. वह इसे ऐसा पल बताती हैं जब दवाइयां और जांचें बेअसर लगने लगती हैं. उनके शब्दों में, जैसे आत्मा विदा की तैयारी कर रही हो. वीडियो वायरल होने के बाद कई अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने भी अपने अनुभव साझा किए. कुछ पूर्व होस्पिस नर्सों ने लिखा कि मरीज अक्सर अपने अंत का अनुमान लगा लेते हैं. कई लोगों ने निजी किस्से साझा करते हुए कहा कि उनके परिजन ने भी स्थिर स्थिति के बावजूद अपनी मौत का संकेत पहले ही दे दिया था.

किर्स्टी मानती हैं कि बार-बार मृत्यु का सामना करना आसान नहीं होता. मरीजों और उनके परिवारों के साथ गहरा जुड़ाव बन जाता है, इसलिए उनका जाना हमेशा दुख देता है. हालांकि समय के साथ स्वास्थ्यकर्मी इसे जीवन का हिस्सा मानना सीख जाते हैं. उनके अनुसार जीवन केवल भौतिक वस्तुएं इकट्ठा करने का नाम नहीं, बल्कि रिश्तों और प्रेम का महत्व समझने का अवसर है.

यह भी पढ़ें: अनपढ़ Uber ड्राइवर ने 50,000 ट्रिप्स पूरी कर खोला अपनी कमाई का राज, दिल्ली-मुबंई के इंजीनियर्स भी ज्यादा कमा डाले!

विज्ञान क्या कहता है?

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि मस्तिष्क अंगों के विफल होने से पहले संकेत भेज सकता है, जिससे बेचैनी या घबराहट बढ़ती है. लेकिन नर्स का मानना है कि उन्होंने जो देखा, वह केवल शारीरिक प्रक्रिया से अधिक गहरा अनुभव है. उनके इस बयान ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इंसान सच में अपने अंतिम विदा का आभास पहले से कर लेता है.

