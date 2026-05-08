तरबूज खरीदने से पहले देख लें यह वीडियो, कहीं लाल रंग के चक्कर में अस्पताल न पहुंच जाएं आप

Fake Watermelon: गर्मियों के मौसम में तरबूज से बेहतर राहत कुछ नहीं लगती, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरबूज को आप बड़े चाव से खा रहे हैं, वह आपको अस्पताल पहुंचा सकता है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने तरबूज प्रेमियों की नींद उड़ा दी है. 'हकीम अब्दुल कादिर अत्तारी' द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे बाजार में बिकने वाले तरबूज को गहरा लाल दिखाने के लिए खतरनाक रंगों और रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है. इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और यह एक बड़ी चेतावनी के रूप में सामने आया है.

क्या है वायरल वीडियो का सच?

इंस्टाग्राम पर वायरल इस वीडियो में एक शख्स दो अलग-अलग तरबूज दिखाता है. वह दोनों को काटता है और फिर एक साधारण टिश्यू पेपर से उनके अंदरूनी हिस्से को रगड़ता है. नतीजे हैरान करने वाले थे. एक तरबूज के टिश्यू पर हल्का प्राकृतिक लाल रंग आया, जबकि दूसरे पर गहरा लाल और पीला रंग उभर आया. यह इस बात का सबूत है कि तरबूज को सुंदर और मीठा दिखाने के लिए उसमें सिंथेटिक रंगों या रसायनों का इंजेक्शन दिया गया है.

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झाग वाला तरबूज है खतरनाक संकेत

इन दिनों कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि तरबूज काटते ही उसमें से झाग निकल रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह तरबूज के अंदर होने वाले रासायनिक फर्मेंटेशन की वजह से हो सकता है. अगर तरबूज को ज्यादा समय तक इंजेक्शन देकर रखा जाए या उसमें नाइट्रेट्स का इस्तेमाल किया जाए, तो वह अंदर ही अंदर खराब होने लगता है. ऐसा तरबूज खाने से फूड पॉइजनिंग और पेट की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.

घर पर कैसे करें असली-नकली की पहचान?

तरबूज की शुद्धता जांचने का सबसे आसान तरीका टिश्यू पेपर टेस्ट ही है. तरबूज का एक टुकड़ा काटें और उस पर सफेद टिश्यू पेपर रगड़ें. अगर टिश्यू पर गहरा गाढ़ा रंग आता है, तो समझ जाइए कि इसमें मिलावट है. इसके अलावा, तरबूज को पानी के एक कटोरे में डालें. अगर पानी तुरंत लाल हो जाता है, तो यह आर्टिफिशियल कलर का संकेत है. असली तरबूज का रंग पानी में इतनी जल्दी नहीं घुलता.

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मौत की वजह बन सकता है मिलावटी तरबूज

वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि 'तरबूज बन सकता है मौत की वजह'. यह बात पूरी तरह गलत नहीं है क्योंकि नाइट्रेट्स और लेड क्रोमेट जैसे रसायनों का लंबे समय तक सेवन शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह बहुत घातक साबित हो सकता है. इसलिए गहरा लाल रंग देखकर आकर्षित होने के बजाय उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दें.

खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

बाजार में तरबूज खरीदते समय हमेशा 'येलो स्पॉट' या 'फील्ड स्पॉट' देखें. अगर तरबूज के नीचे का हिस्सा पीला है, तो इसका मतलब है कि वह धूप में प्राकृतिक रूप से पका है. बहुत ज्यादा चमकने वाले या बिना किसी दाग वाले तरबूज अक्सर संदेह के घेरे में होते हैं. हमेशा भरोसेमंद विक्रेता से ही फल खरीदें और खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धो लें.