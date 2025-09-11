आवाज सुनकर बता देता है सड़क पर दौड़ रही बाइकों के नाम, इंटरनेट पर छा गया ये लड़का

Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है. इस लड़के का वीडियो देखकर आप भी फैन हो जाएंगे. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ये लड़का देख नहीं सकता है फिर भी गाड़ियों को छूकर या सड़क पर जाती बाइकों की आवाज सुनकर उनका नाम बता देता है. इस वीडियो को इसके साथी ने शूट किया है. इस दौरान इस लड़के ने सड़क पर जाती बाइकों के नाम बताए.

कौन-सी बाइकों के नाम बताए?

वीडियो बना रहा लड़का इस लड़के के बारे में बताता है और कहता है, "इस लड़के का नाम अब्दुल्ला है और इसको आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन गाडी को छूकर और आवाज सुनकर बता देता है." तभी सामने से एक बाइक आ रही होती है तो ये लड़का पूछता है, "अब्दुल्ला ये कौन सी बाइक है?" इतना पूछते ही अब्दुल्ला तुरंत बोलता है, "स्पलेंडर." ये लड़का एक बाइक पर हाथ रखकर खड़ा था. इसके बाद वीडियो बना रहा साथी पूछता है कि ये कौन सी बाइक खड़ी है? तो इसके जवाब में अब्दुल्ला कहता है, "हंटर." इसके बाद सड़क पर 'ई रिक्शा' जा रही थी तो अब्दुल्ला उसकी आवाज सुनकर तुरंत कहता है, "ये टिर्री है बैटरी वाली." अब इस लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rehbar.raza.10 नाम के अकाउंट से डाला गया है और लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमाल की प्रतिक्रिया दी है. ज्यादातर यूजर्स ने ईश्वर से इस लड़के की आंखों को लेकर प्रार्थना की और रोशनी देने के लिए ईश्वर से दुआ की. एक यूजर ने लिखा, "अल्लाह इसकी आंखों की रोशनी वापस कर दे." वहीं दूसरे यूजर ने भी लिखा, "अल्लाह भाई की आंखों को ठीक कर दे जल्दी से जल्दी, आमीन."

