7 किमी लंबा, 25 मीटर गहरा और 80 कमरे... इजराइल ने हमास का खोजा 'रहस्यमयी टनल', उड़ गई सबकी नींद

Hamas Tunnel Gaza: IDF ने गाजा पट्टी में एक विशाल हमास सुरंग का खुलासा किया है, जहां 2014 के युद्ध में मारे गए लेफ्टिनेंट हडार गोल्डिन का शव रखा गया था. यह सुरंग रिहायशी इलाकों, मस्जिदों और UNRWA कंपाउंड के नीचे से होकर गुज़रती है. जानिए इस सुरंग की पूरी कहानी 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 21, 2025, 01:00 PM IST
Hamas Tunnel Gaza: इजराइल रक्षा बलों (IDF) ने गाजा पट्टी में हमास की एक बड़ी सुरंग का खुलासा किया है, जहां हाल ही में आतंकी समूह ने लेफ्टिनेंट हडार गोल्डिन के शव को रखा था. लेफ्टिनेंट गोल्डिन 2014 के इज़राइल-हमास युद्ध के दौरान गाजा में एक हमले में मारे गए थे. इसी महीने की शुरुआत में, इज़राइल को उनका पार्थिव शरीर वापस मिला था. गुरुवार को, IDF ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह सुरंग दिखाई गई जहां गोल्डिन का शव रखा गया था. IDF ने बताया कि यह सुरंग राफा के घनी आबादी वाले इलाके के नीचे से और एक UNRWA (संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी) कंपाउंड, मस्जिदों, क्लीनिकों और किंडरगार्टन के नीचे से होकर गुजरती है. इस सुरंग का इस्तेमाल हमास के कमांडरों द्वारा हथियार जमा करने, हमलों की योजना बनाने और छिपने के लिए किया जाता था.

सुरंग कितनी लंबी और गहरी है?

IDF ने बताया कि यह सुरंग सात किलोमीटर से ज़्यादा लंबी, 25 मीटर गहरी है, और इसमें 80 कमरे हैं. इस सुरंग का पता एलीट याहलोम कॉम्बैट इंजीनियरिंग यूनिट और शायतेत 13 नेवल कमांडो यूनिट ने लगाया. सेना को ऐसे कमरे भी मिले, जिनका इस्तेमाल हमास के सीनियर कमांडरों द्वारा कमांड पोस्ट के तौर पर किया जाता था, जिनमें मुहम्मद शबाना भी शामिल थे, जो मई में हमास नेता मोहम्मद सिनवार के साथ मारे गए थे.

गोल्डिन की मौत में शामिल हमास सदस्य पकड़ा गया?

एक अलग एक्स पोस्ट में, IDF ने बताया कि उन्होंने मरवान अल-हम्ज़ को गिरफ़्तार किया है, जो "एक हमास आतंकवादी है जो लेफ्टिनेंट हडार गोल्डिन की मौत की पुष्टि से जुड़ा था." IDF ने कहा, "अल-हम्ज़ पर राफा में 'व्हाइट-क्राउन्ड' सुरंग में लेफ्टिनेंट गोल्डिन को दफ़नाने की जगह जानने का भी शक था." पोस्ट में यह भी जोड़ा गया, "जुलाई 2025 में किया गया यह ऑपरेशन पिछले 6 महीनों में लेफ्टिनेंट हडार गोल्डिन के शव को वापस लाने और इज़राइल में अंतिम संस्कार के लिए लौटाने के लिए किए गए दर्जनों गोपनीय ऑपरेशनों का हिस्सा था."

 

 

गाजा युद्ध का ताजा हाल क्या है?

अक्टूबर 2023 में शुरू हुए गाजा युद्ध के ताज़ा अपडेट में, गुरुवार को इज़राइली हवाई हमलों में दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस में पाँच लोग मारे गए और 18 अन्य घायल हुए. चिकित्साकर्मियों ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि खान यूनिस के पूर्व में स्थित बानी सुहैला कस्बे में एक घर पर हुए हमले में तीन लोग मारे गए, जिनमें एक छोटी बच्ची भी शामिल थी, और 15 अन्य घायल हुए. जबकि पास के अबस्सन कस्बे में हुए एक अन्य हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हुए. ये हवाई हमले तब हुए जब हमास और इज़राइल ने एक-दूसरे पर तेज़ी से कमज़ोर होते जा रहे, लगभग छह सप्ताह पुराने संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया.

युद्ध की शुरुआत कैसे हुई?

गाजा में युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को हमास-नेतृत्व वाले आतंकवादियों द्वारा दक्षिणी इजराइल पर हमला करने के बाद शुरू हुआ. इस हमले में 1,200 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था. गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इजराइल के जवाबी हमले में 69,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक हैं.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

