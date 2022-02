सच्चे प्रेमी हैं तो तस्वीर में ढूंढकर दिखाइए दिल के आकार का गुब्बारा, 99 परसेंट हुए फेल

Valentine Day Themed Puzzle: 7 फरवरी से प्रेमी-प्रेमिकाओं के सबसे बड़े त्योहार वैलेंटाइन वीक (Valentine Week) की शुरुआत हो चुकी है. इसके बाद से इंटरनेट प्यार से जुड़ी चीजों से भर गया है. सोशल मीडिया पर आपको प्रेमी-प्रेमियों से जुड़े कई तरह के वीडियो देखने को मिल जाएंगे. इसके अलावा कई ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स भी लवर्स को लुभाने में लगी हुई हैं.

इसी बीच प्रेमी-प्रेमिकाओं के लिए सोशल मीडिया पर एक ट्रिकी तस्वीर वायरल हो रही है. जिसमें उन्हें दिल के शेप वाला गुब्बारा ढूंढकर बताना है. अगर आप भी सच्चे प्रेमी हैं तो आप इसे ढूंढने का चैलेंज ले सकते हैं. बता दें कि इस चैलेंज को लेने वाले अधिकतर लोग तस्वीर में दिल के शेप वाला गुब्बारा ढू्ंढने में असफल रहे हैं. हालांकि कुछ लोगों ने इस चैलेंज को पूरा भी किया है.

डेली मेल की खबर के अनुसार, ब्रिटिश रिटेलर 247 ब्लाइंड्स ने वैलेंटाइन-थीम वाली इस सीक-एंड-फाइंड पहेली को दुनिया के सामने रखा है. इसके बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस ट्रिकी गेम में प्रेमी-प्रेमिकाओं को तस्वीर में दिल के आकार के गुब्बारे को ढूंढना है. इसे ढूंढने में लोगों को बहुत मजा भी आ रहा है. वैलेंटाइन वीक के चलते लोग अपने लवर्स को इस चैलेंज को दे रहे हैं. देखें तस्वीर-

Can you spot the heart-shaped balloon in this Valentine's Day-themed puzzle? It's a tricky one

pic.twitter.com/3xfYXBvAE9

— Truthoverdishonesty (@Nigelj08223326) February 8, 2022