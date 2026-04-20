Viral Video: हाईवे पर दिखे ये संकेत तो तुरंत हो जाएं सतर्क, अनदेखा किया तो हो सकता है बड़ा हादसा, देखें...

Viral Video: क्या आप देश के सारे ट्रैफिक संकेतों को पहचानते हैं? आमतौर पर साधारण से ट्रैफिक संकेतों को तो बहुत सारे लोग पहचानते हैं. भले ही ये याद ना रहते हों, लेकिन ये इतने सरल होते हैं कि इन्हें देख कर इनके मतलब का अनुमान लगाना बहुत आसान होता है. आपसे यदि इन संकेतों को लिखकर बताने को कहा जाए तो शायद आप कुछ ही संकेत याद कर पाएं पर बहुत से संकेतों को देखकर पहचाना आसान होता है. सोशल मीडिया में एक वायरल वीडियो में एक पुलिस अधिकारी एक खास ट्रैफिक संकेत की जानकारी देते दिख रहे हैं, जिसमें बिजली का चिन्ह और उसके ऊपर एक काला वर्ग बना है, क्या आप जानते हैं इसका मतलब?

क्या आपने देखा है ये खास ट्रैफिक संकेत?

इस वायरल वीडियो में एक इंस्पेक्टर वर्दी में सड़क किनारे खड़े होकर एक खास चिन्ह की जानकारी दे रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि चिन्ह में बिजली का संकेत है और ऊपर एक काला वर्ग बना हुआ है. इंस्पेक्टर बताते हैं कि यह "ओवरहेड केबल रोड क्रॉस" का संकेत है, यानी सड़क को पार करती हुई बिजली की तारें. यह चिन्ह इसलिए लगाया जाता है ताकि वाहन चालक सतर्क हो जाएं क्योंकि कभी-कभी ये केबल्स टूट कर लटक जाती हैं.

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खतरा कितना बड़ा हो सकता है?

इस संकेत की अनदेखी जानलेवा हो सकती है. वीडियो में बताया गया है कि यदि ओवरहेड केबल टूटकर नीचे गिर गई हो और आपकी गाड़ी उससे टकरा जाए तो उसमें करंट दौड़ सकता है और आपकी गाड़ी आग का गोला बन सकती है. यही कारण है कि इस चिन्ह को देखते ही तुरंत गाड़ी धीमी करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऊपर कोई तार लटक नहीं रही है.

हाईवे पर क्यों होती है ये गलती?

हाईवे पर तेज रफ्तार और खुले रास्ते की वजह से लोग अक्सर इन चिन्हों पर ध्यान नहीं देते. जब सामने कोई बाधा न दिखे तो लोग बिना रुके आगे बढ़ते जाते हैं. लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है. ट्रैफिक संकेत केवल बाधा के लिए नहीं होते वे खतरे से पहले सावधान करने के लिए होते हैं. खासकर "ओवरहेड केबल रोड क्रॉस" जैसे संकेत को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ बंपर वायरल

इस वीडियो को अश्फाक खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @afaqkhan_tsi_kannauj से शेयर किया है और इसे अब तक 2.48 करोड़ बार देखा जा चुका है. जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक किया गया है. वहीं यूज़र्स ने कमेंट कर इंस्पेक्टर साहब को धन्यवाद कहा और माना कि उन्होंने पहली बार यह चिन्ह देखा और उसका मतलब समझा. एक यूज़र ने मजाक में लिखा, “पहले बोर्ड देखो, फिर ऊपर देखो, फिर और ऊपर ही चले जाओ.”