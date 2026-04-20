Advertisement
trendingNow13186274
Hindi Newsजरा हटकेViral Video: हाईवे पर दिखे ये संकेत तो तुरंत हो जाएं सतर्क, अनदेखा किया तो हो सकता है बड़ा हादसा, देखें...

Viral Video: हाईवे पर दिखे ये संकेत तो तुरंत हो जाएं सतर्क, अनदेखा किया तो हो सकता है बड़ा हादसा, देखें...

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में "ओवरहेड केबल रोड क्रॉस" ट्रैफिक संकेत की जानकारी दी गई है. यह संकेत बिजली की लटकती तारों से सावधान रहने के लिए होता है. इसे नजरअंदाज करना बड़ा हादसा बन सकता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 20, 2026, 11:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral Video: हाईवे पर दिखे ये संकेत तो तुरंत हो जाएं सतर्क, अनदेखा किया तो हो सकता है बड़ा हादसा, देखें...

Viral Video: क्या आप देश के सारे ट्रैफिक संकेतों को पहचानते हैं? आमतौर पर साधारण से ट्रैफिक संकेतों को तो बहुत सारे लोग पहचानते हैं. भले ही ये याद ना रहते हों, लेकिन ये इतने सरल होते हैं कि इन्हें देख कर इनके मतलब का अनुमान लगाना बहुत आसान होता है. आपसे यदि इन संकेतों को लिखकर बताने को कहा जाए तो शायद आप कुछ ही संकेत याद कर पाएं पर बहुत से संकेतों को देखकर पहचाना आसान होता है. सोशल मीडिया में एक वायरल वीडियो में एक पुलिस अधिकारी एक खास ट्रैफिक संकेत की जानकारी देते दिख रहे हैं, जिसमें बिजली का चिन्ह और उसके ऊपर एक काला वर्ग बना है, क्या आप जानते हैं इसका मतलब?

क्या आपने देखा है ये खास ट्रैफिक संकेत?

इस वायरल वीडियो में एक इंस्पेक्टर वर्दी में सड़क किनारे खड़े होकर एक खास चिन्ह की जानकारी दे रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि चिन्ह में बिजली का संकेत है और ऊपर एक काला वर्ग बना हुआ है. इंस्पेक्टर बताते हैं कि यह "ओवरहेड केबल रोड क्रॉस" का संकेत है, यानी सड़क को पार करती हुई बिजली की तारें. यह चिन्ह इसलिए लगाया जाता है ताकि वाहन चालक सतर्क हो जाएं क्योंकि कभी-कभी ये केबल्स टूट कर लटक जाती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

खतरा कितना बड़ा हो सकता है?

इस संकेत की अनदेखी जानलेवा हो सकती है. वीडियो में बताया गया है कि यदि ओवरहेड केबल टूटकर नीचे गिर गई हो और आपकी गाड़ी उससे टकरा जाए तो उसमें करंट दौड़ सकता है और आपकी गाड़ी आग का गोला बन सकती है. यही कारण है कि इस चिन्ह को देखते ही तुरंत गाड़ी धीमी करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऊपर कोई तार लटक नहीं रही है.

 

हाईवे पर क्यों होती है ये गलती?

हाईवे पर तेज रफ्तार और खुले रास्ते की वजह से लोग अक्सर इन चिन्हों पर ध्यान नहीं देते. जब सामने कोई बाधा न दिखे तो लोग बिना रुके आगे बढ़ते जाते हैं. लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है. ट्रैफिक संकेत केवल बाधा के लिए नहीं होते वे खतरे से पहले सावधान करने के लिए होते हैं. खासकर "ओवरहेड केबल रोड क्रॉस" जैसे संकेत को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ बंपर वायरल

इस वीडियो को अश्फाक खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @afaqkhan_tsi_kannauj से शेयर किया है और इसे अब तक 2.48 करोड़ बार देखा जा चुका है. जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग इसे लाइक किया गया है. वहीं यूज़र्स ने कमेंट कर इंस्पेक्टर साहब को धन्यवाद कहा और माना कि उन्होंने पहली बार यह चिन्ह देखा और उसका मतलब समझा. एक यूज़र ने मजाक में लिखा, “पहले बोर्ड देखो, फिर ऊपर देखो, फिर और ऊपर ही चले जाओ.”

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

viral video

Trending news

30 साल से आजमा रहे थे किस्मत, बैसाखी पर भर गई झोली; मैया ने लगवा दी लॉटरी 6 करोड़ की
Baisakhi Bumper Lottery
30 साल से आजमा रहे थे किस्मत, बैसाखी पर भर गई झोली; मैया ने लगवा दी लॉटरी 6 करोड़ की
सुखोई बनेगा 'महाघातक', पंखों में लगेगा 'आसमान का शिकारी', पाकिस्तान की बजेगी बैंड
R 37M
सुखोई बनेगा 'महाघातक', पंखों में लगेगा 'आसमान का शिकारी', पाकिस्तान की बजेगी बैंड
जिस एल्युमीनियम की 'आंच' पर गरमाई यूपी की सियासत, उसके फायदे और नुकसान क्या हैं?
aluminium cookware
जिस एल्युमीनियम की 'आंच' पर गरमाई यूपी की सियासत, उसके फायदे और नुकसान क्या हैं?
युद्ध ने बिगाड़ा दुनिया के अर्थशास्त्र का गणित, निर्णायक मोड़ पर पहुंची इकोनॉमी
Global economy
युद्ध ने बिगाड़ा दुनिया के अर्थशास्त्र का गणित, निर्णायक मोड़ पर पहुंची इकोनॉमी
पश्चिम एशिया युद्ध का नहीं होगा असर, सेना ने बना लिया खास प्लान; बचेगी इतनी गैस
Indian Army
पश्चिम एशिया युद्ध का नहीं होगा असर, सेना ने बना लिया खास प्लान; बचेगी इतनी गैस
झारग्राम में झालमुरी बनवाकर नाटक रचा... ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर तीखा सियासी हमला
West bengal elections
झारग्राम में झालमुरी बनवाकर नाटक रचा... ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर तीखा सियासी हमला
नासिक में TCS के बाद पंचवटी में हिंदू लड़की का यौन उत्पीड़न, आरोपी बोला- गजवा ए हिंद
nasik
नासिक में TCS के बाद पंचवटी में हिंदू लड़की का यौन उत्पीड़न, आरोपी बोला- गजवा ए हिंद
23 अप्रैल को वोटिंग, मतदाता सूची से बाहर लाखों नाम; कलकत्ता HC से जवाब मांगेगा SC
West bengal elections
23 अप्रैल को वोटिंग, मतदाता सूची से बाहर लाखों नाम; कलकत्ता HC से जवाब मांगेगा SC
IRGC की फायरिंग के बाद भारतीय जहाजों ने क्या लिया फैसला, सरकार ने बताया
Strait of Hormuz
IRGC की फायरिंग के बाद भारतीय जहाजों ने क्या लिया फैसला, सरकार ने बताया
'मुझे मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, ममता ने उनको सिर पर बैठा लिया है'
West Bengal Election 2026
'मुझे मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, ममता ने उनको सिर पर बैठा लिया है'