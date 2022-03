रेस्टोरेंट में चाहिए डिस्काउंट तो करने होंगे सिर्फ ये दो 'सिंपल' काम, वेटर से बोलना होगा ऐसा

हैदराबाद में एक रेस्टोरेंट है जो आपको कुछ सामान्य शिष्टाचार दिखाने पर आपके खाने के ऑर्डर पर छूट देता है. हैदराबाद के खाजागुडा में 'दक्षिण-5 रेस्टॉरेंट' (Dakshin-5 Restaurant) उन ग्राहकों को छूट देता है जो अपना खाना ऑर्डर करते समय 'धन्यवाद' (Thank You) और 'कृपया' (Please) कहते हैं. इसी तरह की एक और छूट उपलब्ध है यदि आप कर्मचारियों को 'Good Afternoon' के साथ ग्रीट करते हैं या उन्हें 'Good Day' विश करते हैं.

रेस्टोरेंट में कुछ ऐसे मिलता है डिस्काउंट

रेस्टोरेंट द्वारा यह एक शानदार पहल है. रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि यह प्रैक्टिस न केवल ग्राहकों और कर्मचारियों को अधिक विनम्र होने के लिए प्रोत्साहित करेगा बल्कि सभी के चेहरे पर मुस्कान लाएगा. रेस्टोरेंट के एक सहयोगी एके सोलंकी ने कहा, 'आम तौर-तरीके बहुत असामान्य हो गए हैं, और हम उस संस्कृति को बहुत छोटे तरीके से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं.' डिस्काउंट के बारे में रेस्टोरेंट ने अपने यहां बोर्ड भी लगाए हैं. संभवत: यह पहली बार है जब भारत में किसी रेस्तरां ने इस तरह की पहल की है.

Must see for #Foodies in #Hyderabad. Dakshin 5 restaurant in Khajaguda introduces 'Courtesy #Discounts'. Say "please" to get ₹15 discount. Say "Good Afternoon & a thali please" get ₹30 disc. More courtesies, more discounts. Also flat discs on total bill for elders=to their age. pic.twitter.com/iQvgYIMZ4F — Krishnamurthy (@krishna0302) March 5, 2022

भीड़ की वजह से ग्राहक हो जाते हैं परेशान

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रेस्टोरेंट के एक सहयोगी संजीव कुमार ने कहा, 'यह रेस्टॉरेंट रोज खुलता है. कर्मचारी बिजी रहते हैं, कई हेल्पर लगातार अपने काम में लगे रहते हैं जिसके कारण कभी-कभी वे ग्राहकों को उनकी संतुष्टि के अनुसार सर्विस नहीं दे पाते. इससे रेस्टॉरेंट में आए कस्टमर परेशान हो सकते हैं. यह एक पहल है जिसे मैंने वेस्टर्स देशों में देखा है. यह अप्रियता को तोड़ता है और भोजन के जरिए अच्छे रिलेशन बन जाते हैं. इतना ही नहीं, यह हमारे संस्कृति को विकसित करने में मदद करेगा.'

#Foodies in #Hyderabad check out Dakshin 5 restaurant in Khajaguda. It has a unique offer 'COURTESY disCOUNTS’ Pay full price of Thali Rs 165/- + if you order normally. If u order pleasingly ….more discounts. Check out the video @WeAreHyderabad @HydTimes @foodies100 #Restaurant pic.twitter.com/GyFBfl72Fh — Solus Media (@SolusMedia) March 5, 2022

बुजुर्ग ग्राहकों को कुछ इस तरह दी जाती है छूट

बुजुर्ग व्यक्तियों को रेस्टॉरेंट में थोड़ी अधिक अहमियत दी जाती है. उन्हें आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रेस्टोरेंट की एक और पहल है जिसे 'एल्डर द बेटर' के नाम से जाना जाता है. यहां, यदि कोई व्यक्ति किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ रेस्तरां में भोजन करता है, तो रेस्तरां को समूह के सबसे बड़े व्यक्ति की आयु के बराबर कुल भोजन बिल पर समान छूट मिलती है.