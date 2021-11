UPSC Exam में होना चाहते हैं फेल तो देखें इस IAS अधिकारी का Video, कभी नहीं होंगे पास

Funny Video: हर किसी की सपना होता है कि वह यूपीएससी की परीक्षा (UPSC Exam) में पास होकर कलेक्टर बने और अपने मां-बाप का नाम रोशन करे. हालांकि यूपीएससी की परीक्षा (UPSC Exam) पास करना हर किसी के वश में नहीं है. इसके लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है. हमें कई यूपीएससी उम्मीदवारों की प्रेरित करने वाली कहानियां सुनने को मिलती हैं. इसके बाद हमारे भीतर भी जज्बा आता है कि काश हम भी IAS बन पाते.

यूपीएसी(UPSC) को देश की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है. जो भी इस परीक्षा को पास करता है, उसके पास सिविल सेवा परीक्षा (civil services exam) के बारे में कई एक्सपीरिएंस होते हैं, जो वह इसकी तैयारी करने वाले युवाओं के साथ शेयर करते हैं. इससे उन्हें अपनी तैयारी को बेहतर करने में सहायता मिलती है. लेकिन सोशल मीडिया पर हमें एक IAS अधिकारी का अनोखा वीडियो मिला है, जो युवाओं को UPSC परीक्षा में पास होने के लिए नहीं बल्कि फेल होने की ट्रिक (how to fail in upsc exam) बताता है.

IAS अधिकारी ने फेल होने की बताई ट्रिक

इस वीडियो को IAS अधिकारी अवनीश शरण (IAS Awanish sharan)ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. इस फनी वीडियो के साथ उन्होंने मजेदार कैप्शन लिखा है. उन्होंने लिखा, "सिविल सेवा परीक्षा में कैसे हों फेल.. अच्छी तरह से समझें."

IAS अधिकारी ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें उन आदतों की लंबी लिस्ट है, जिसे करके आप सिविल सेवा परीक्षा में पक्का फेल हो जाएंगे. लिस्ट में कई पॉइंट में आदतों के बारे में बताया गया है. जैसे- उचित रणनीति के बिना तैयारी करना, शादी त्योहार और पारिवारिक समारोह को कभी छोड़ेंने का प्रयास ना करना, IAS टॉपर्स के वीडियो देखते रहना, अपना खुद का प्लान न बनाना, सिर्फ प्राइमरी परीक्षा पर फोकस करना, हर रोज अखबार न पढ़ना, किताबें खरीदना लेकिन पढ़ना नहीं जैसी आदतें इत्यादि.

How to fail UPSC Civil Services Exam. Well explained. pic.twitter.com/IftbagsJA5 — Awanish Sharan (@AwanishSharan) November 8, 2021

इस वीडियो में कबीर दास के एक दोहे का मजेदार अंदाज में संशोधित संस्करण में जिक्र किया गया है. इसमें लिखा गया है, "आज करे तो कल कर, कल करे तो परसों." यह वीडियो इस पॉइंट पर खत्म होती है- "बिल्कुल भी ईमानदारी से प्रयास न करें, वरना आप यूपीएससी की परीक्षा में सफल हो सकते हैं."

IAS अधिकारी द्वारा ट्विटर पर शेयर किए जाने के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है. वीडियो को अब तक 66 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि लोग ये वीडियो काफी लाइक भी कर रहे हैं. वीडियो देखने के बाद कई लोग हैरानी भी जता रहे हैं. एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया, 'मैंने हर बार यही काम किया और हमेशा असफल रहा.'