पानी में रेंगते हुए चुपके से आया जहरीला सांप, IFS अधिकारी ने शेयर किया खौफनाक Video

Night Patrol Video Viral: नाइट पेट्रोलिंग के दौरान एक आईएफएस अधिकारी को पानी में तैरता बेहद जहरीला सांप दिखा. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने इसे प्रकृति की खूबसूरती और खतरे का अनोखा संगम बताया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 29, 2025, 11:15 AM IST
IFS Officer Found Venomous Snake: जंगल में रात की गश्त के दौरान एक ऐसा नजारा कैमरे में कैद हो गया, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया. भारतीय वन सेवा के अधिकारी को पानी के बीचोंबीच एक जहरीला सांप शांत अंदाज में तैरता हुआ दिखा. अंधेरे और बहते पानी के बीच यह दृश्य जितना सुंदर था, उतना ही खतरनाक भी. यह वीडियो आईएफएस अधिकारी परवीन कासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टॉर्च की रोशनी में सांप पानी के अंदर से सरकता हुआ आगे बढ़ रहा है. रात के सन्नाटे में यह दृश्य किसी डॉक्यूमेंट्री सीन जैसा लग रहा था.

कौन सा सांप था और क्यों है इतना खतरनाक?

अधिकारी परवीन कासवान ने बताया कि यह बैंडेड क्रेट है, जो भारत में पाया जाने वाला बेहद विषैला सांप माना जाता है. इसके शरीर पर मौजूद काले और पीले रंग की धारियां इसकी पहचान हैं. उन्होंने लिखा कि प्रकृति ने इसे पहचान के लिए बेहद खास और अलग धारियां दी हैं, ताकि इंसान दूरी बनाए रखे. वीडियो में सांप का शांत तरीके से पानी में तैरना लोगों को हैरान कर गया. आमतौर पर लोग सांप को जमीन पर रेंगते देखते हैं, लेकिन पानी में इतनी सहजता से उसकी मौजूदगी ने इस पल को और भी दुर्लभ बना दिया.

 

 

सोशल मीडिया पर कैसी रही लोगों की प्रतिक्रिया?

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने इसे प्रकृति की अद्भुत रचना बताया, तो कुछ ने हल्के-फुल्के मजाकिया कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा कि यह चलता-फिरता खतरे का निशान लग रहा है. कुछ लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए और बताया कि ऐसे सांप से आमने-सामने होना कितना डरावना हो सकता है. एक ने कहा, "जंगल में खूबसूरती के साथ खतरा भी हमेशा मौजूद रहता है और प्रकृति का सम्मान और सावधानी दोनों जरूरी हैं."

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

