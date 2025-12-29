पानी में रेंगते हुए चुपके से आया जहरीला सांप, IFS अधिकारी ने शेयर किया खौफनाक Video

IFS Officer Found Venomous Snake: जंगल में रात की गश्त के दौरान एक ऐसा नजारा कैमरे में कैद हो गया, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया. भारतीय वन सेवा के अधिकारी को पानी के बीचोंबीच एक जहरीला सांप शांत अंदाज में तैरता हुआ दिखा. अंधेरे और बहते पानी के बीच यह दृश्य जितना सुंदर था, उतना ही खतरनाक भी. यह वीडियो आईएफएस अधिकारी परवीन कासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टॉर्च की रोशनी में सांप पानी के अंदर से सरकता हुआ आगे बढ़ रहा है. रात के सन्नाटे में यह दृश्य किसी डॉक्यूमेंट्री सीन जैसा लग रहा था.

कौन सा सांप था और क्यों है इतना खतरनाक?

अधिकारी परवीन कासवान ने बताया कि यह बैंडेड क्रेट है, जो भारत में पाया जाने वाला बेहद विषैला सांप माना जाता है. इसके शरीर पर मौजूद काले और पीले रंग की धारियां इसकी पहचान हैं. उन्होंने लिखा कि प्रकृति ने इसे पहचान के लिए बेहद खास और अलग धारियां दी हैं, ताकि इंसान दूरी बनाए रखे. वीडियो में सांप का शांत तरीके से पानी में तैरना लोगों को हैरान कर गया. आमतौर पर लोग सांप को जमीन पर रेंगते देखते हैं, लेकिन पानी में इतनी सहजता से उसकी मौजूदगी ने इस पल को और भी दुर्लभ बना दिया.

Those beautiful bands. Banded krait is highly venomous snake found in India. Found this randomly during night patrolling. How nature provided them so distinct bands !! pic.twitter.com/it2s1vf8yY — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) December 28, 2025

सोशल मीडिया पर कैसी रही लोगों की प्रतिक्रिया?

वीडियो वायरल होते ही यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने इसे प्रकृति की अद्भुत रचना बताया, तो कुछ ने हल्के-फुल्के मजाकिया कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा कि यह चलता-फिरता खतरे का निशान लग रहा है. कुछ लोगों ने अपने अनुभव भी शेयर किए और बताया कि ऐसे सांप से आमने-सामने होना कितना डरावना हो सकता है. एक ने कहा, "जंगल में खूबसूरती के साथ खतरा भी हमेशा मौजूद रहता है और प्रकृति का सम्मान और सावधानी दोनों जरूरी हैं."