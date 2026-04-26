55 साल का इंतजार और पहली उड़ान! IFS बेटे ने माता-पिता को जब पहली बार बिठाया फ्लाइट में, वायरल फोटो ने जीता सबका दिल

IFS Officer Parents First Flight: जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं, जो छोटे जरूर दिखते हैं लेकिन उनका मतलब बहुत बड़ा होता है. हाल ही में एक भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी ने ऐसा ही एक भावुक पल साझा किया, जिसमें उनके माता-पिता पहली बार हवाई जहाज में बैठे. यह पल खास इसलिए भी था क्योंकि उन्हें इस दिन के लिए पूरे 55 साल इंतजार करना पड़ा.
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IFS Officer Parents First Flight: कहते हैं कि बच्चों की कामयाबी का असली स्वाद तब मिलता है, जब वे अपने माता-पिता के उन सपनों को पूरा करें, जिन्हें उन्होंने अपनी जरूरतों के पीछे कहीं दबा दिया था. सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाएगी. एक भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कस्वां ने अपने माता-पिता की पहली हवाई यात्रा की एक दिल छू लेने वाली तस्वीर साझा की है. 55 साल के लंबे इंतजार के बाद, जब यह बुजुर्ग जोड़ा पहली बार प्लेन की खिड़की से बादलों के पार पहुंचा, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा.
अधिकारी ने अपने माता-पिता की एक पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें वे फ्लाइट में बैठने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं. तस्वीर देखने में बेहद साधारण है, लेकिन इसके पीछे छिपी भावना बहुत गहरी है. बेटे ने बताया कि जहां उसे पहली बार फ्लाइट में बैठने में 20 से ज्यादा साल लगे, वहीं उसके माता-पिता को इस अनुभव के लिए 55 साल इंतजार करना पड़ा.
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हर माता-पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ त्याग करते हैं. अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़कर वे बच्चों के सपनों को पूरा करने में जुटे रहते हैं. इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. माता-पिता ने जिंदगी भर मेहनत की, लेकिन खुद कभी हवाई सफर नहीं कर पाए. जब बेटा बड़ा हुआ और सक्षम बना, तो उसने अपने माता-पिता को यह खुशी दी.
पहली बार फ्लाइट में बैठना किसी के लिए भी खास अनुभव होता है, लेकिन जब यह मौका माता-पिता को दिया जाए, तो उसकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है. तस्वीर में उनके चेहरे पर जो सुकून और हल्की सी खुशी दिख रही है, वही इस पल को खास बना देती है. यह सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि सालों के इंतजार का जवाब था.
It took me 23 years to get my first flight. Parents waited for 55.
Some pics are special. From 2019 archives. pic.twitter.com/Zi5jrAVOeJ
Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 25, 2026
जैसे ही यह पोस्ट सामने आई, लोगों ने इसे खूब पसंद किया. कई लोगों ने लिखा कि यह हर बेटे-बेटी का सपना होता है कि वे अपने माता-पिता को ऐसी खुशियां दें. कुछ ने अपने अनुभव भी साझा किए और बताया कि जब उन्होंने अपने माता-पिता को पहली बार फ्लाइट में बैठाया, तो वह पल जिंदगी का सबसे खास बन गया.
यह कहानी सिर्फ एक फ्लाइट की नहीं है, बल्कि रिश्तों की असली कीमत को दिखाती है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर छोटी-छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन सच यह है कि ऐसे ही छोटे पल सबसे ज्यादा मायने रखते हैं.
कई मिडिल क्लास परिवारों में माता-पिता अपनी जरूरतों से ज्यादा बच्चों की जरूरतों को महत्व देते हैं. वे अपने लिए बहुत कम खर्च करते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, करियर और सपनों में कोई कमी नहीं आने देते. ऐसे में जब बच्चे बड़े होकर उन्हें कुछ लौटाते हैं, तो वह पल बेहद खास बन जाता है.
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