फोन पर आती रहीं कॉल्स, पर जिसे उसने SPAM समझा... वही थी 60 करोड़ की खुशखबरी! लेकिन फिर

Chennai Engineer: चेन्नई के एक इंजीनियर ने यूएई में काम करते हुए अनजान नंबर की कॉल्स को स्पैम समझकर इग्नोर कर दिया. लेकिन वही कॉल उनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी क्योंकि वो 60 करोड़ रुपये की लॉटरी जीत चुके थे. जानिए इस चौंकाने वाली कहानी के हर मोड़.

 

Nov 07, 2025, 03:51 PM IST
Big Ticket Winner: 44 वर्षीय सरवनन वेंकटचलम चेन्नई के रहने वाले एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जो यूएई में नौकरी करते हैं. एक दिन काम के दौरान उनके फोन पर कई कॉल्स आईं, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये स्पैम कॉल्स हैं और उन्होंने जवाब नहीं दिया. पर हकीकत इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली थी वो कॉल्स अबू धाबी के बिग टिकट ड्रॉ टीम की थीं, जो उन्हें बताना चाहती थी कि उन्होंने Dh25 मिलियन यानी करीब 60 करोड़ रुपये का जैकपॉट जीत लिया है.

जब सच्चाई पता चली तो क्या हुआ?

कुछ देर बाद उनके फोन पर पत्नी और दोस्तों के कॉल्स की झड़ी लग गई. सब यही कह रहे थे, “तुम जीत गए हो!” शुरुआत में सरवनन को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उनका नाम आम है और उन्हें लगा ये शायद कोई गलती है. लेकिन जब उन्होंने Big Ticket टीम से बात की, तो उन्हें समझ आया कि ये सपना नहीं, हकीकत है.

यह भी पढ़ें: धरती पर ही है दूसरी दुनिया! दरवाजा खुलते ही -62 डिग्री और खून जमा देने वाली ठंड, रूह कंपा देगा ये Video

जीत की पहली सोच क्या थी?

सरवनन ने गल्फ न्यूज से बात करते हुए कहा कि उनकी पहली सोच थी अपने सारे कर्ज चुकाने की. उन्होंने कहा, “यूएई में आने का सबसे बड़ा कारण यही आर्थिक दबाव था.” अब उनका मकसद है अपने परिवार का सुरक्षित भविष्य बनाना. उन्होंने कहा, “अब बच्चों की पढ़ाई और भविष्य मेरी प्राथमिकता है.”

कैसे शुरू हुई लॉटरी खरीदने की आदत?

उन्होंने बताया कि 2018 में उन्होंने पहली बार Big Ticket में भाग लिया था, जब उनके एक साथी ने जीता था. दिलचस्प बात ये है कि वे टिकट खरीदने के लिए कभी अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करते थे, बल्कि क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स से टिकट खरीदते थे. सरवनन ने बताया कि उन्होंने ये विजयी टिकट 30 अक्टूबर को “Buy 1, Get 1 Free” ऑफर में खरीदा था. उन्होंने ये टिकट अकेले खरीदा, इसलिए पूरा इनाम सिर्फ उनका है. उन्होंने कहा, “कोई पैटर्न नहीं था, बस नंबर पसंद आया तो खरीद लिया.”

यह भी पढ़ें: जिम ट्रेनर ने लिखी ऐसी ट्रेनिंग रूटीन, पढ़कर लाखों लोगों की हंसी ही कंट्रोल नहीं हुई! यूजर्स ने यूं लिए मजे

क्या है ‘Big Ticket’ और क्यों है इतना पॉपुलर?

1992 में अबू धाबी एयरपोर्ट पर शुरू हुआ Big Ticket यूएई का सबसे पुराना और मशहूर रैफ़ल ड्रॉ है, जो आम लोगों को रातोंरात करोड़पति बना देता है. सरवनन की ये कहानी भी उसी जादुई लकी ड्रॉ की एक मिसाल है, जिसने एक आम इंजीनियर को 60 करोड़ का मालिक बना दिया.

